Акинфеев не считает себя «королем пенальти»: «Проиграл две серии – Хорватии и «Зениту». Выбрал бы вторую, это был бы трофей с ЦСКА»
Игорь Акинфеев назвал свое самое обидное поражение в серии пенальти.
– Ты король пенальти.
– Не король, не король. Если бы я все серии пенальти выиграл, мог бы так сказать.
– Ты одну проиграл.
– Две. Хорватам и «Зениту» [в матче за OLIMBET Суперкубок России (0:0, по пенальти – 4:5)].
– Вспоминаешь, прокручиваешь в голове?
– Я не вспоминаю. Просто когда понял, что проиграл две… Если выбрать между Хорватией и «Зенитом»… Наверное, стрелы полетят, но я выбрал бы игру с «Зенитом», потому что это все-таки [был бы] очередной трофей в составе ЦСКА.
Если бы я играл в сборной, то, наверное, выбрал бы сборную, но я уже пять лет не играю и понимаю, что в полуфинале была бы Англия. Если быть объективным: чемпионами мира нам не стать.
– У тебя был бы еще матч за бронзу.
– Я понимаю все это. Но говорю откровенно: Суперкубок страны я бы завоевал, – сказал вратарь ЦСКА.
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С такими выборами не удивительно что Игорь так и не уехал в топ клуб)
У него свой путь и он стал легендой ЦСКА - не думаю, что он жалеет )