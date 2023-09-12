Акинфеев не считает себя «королем пенальти»: «Проиграл две серии – Хорватии и «Зениту». Выбрал бы вторую, это был бы трофей с ЦСКА»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2018 FIFA OLIMPBET Суперкубок России Футбол

Игорь Акинфеев назвал свое самое обидное поражение в серии пенальти.

– Ты король пенальти.

– Не король, не король. Если бы я все серии пенальти выиграл, мог бы так сказать.

– Ты одну проиграл.

– Две. Хорватам и «Зениту» [в матче за OLIMBET Суперкубок России (0:0, по пенальти – 4:5)].

– Вспоминаешь, прокручиваешь в голове?

– Я не вспоминаю. Просто когда понял, что проиграл две… Если выбрать между Хорватией и «Зенитом»… Наверное, стрелы полетят, но я выбрал бы игру с «Зенитом», потому что это все-таки [был бы] очередной трофей в составе ЦСКА.

Если бы я играл в сборной, то, наверное, выбрал бы сборную, но я уже пять лет не играю и понимаю, что в полуфинале была бы Англия. Если быть объективным: чемпионами мира нам не стать.

– У тебя был бы еще матч за бронзу.

– Я понимаю все это. Но говорю откровенно: Суперкубок страны я бы завоевал, – сказал вратарь ЦСКА.

Самое откровенное интервью Акинфеева: слава, травмы, хейт, Европа, мечты

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Странно. Даже сборная СССР была лишь раз в полуфинале ЧМ🤔Было б эпохальное событие.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
analogia
Ответ Konstantin Frolov
Дурак Акинфеев. Полуфинал ЧМ, которого никогда бы у страны больше не было > очередной товарищеский трофей ЦСКА
Кто ты такой, что бы судить Акинфеева за его выбор, тем более, называя его дураком. У тебя с головой все нормально ? Если у человека другие приоритеты и взгляды, а у тебя они отличаются, это не значит, что ты умный, а другой человек нет. Сколько людей, столько и мнений, о вкусах не спорят.
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Frolov
Дурак Акинфеев. Полуфинал ЧМ, которого никогда бы у страны больше не было > очередной товарищеский трофей ЦСКА
+22
-16
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Абсолютно бесполезный трофей с клубом или полуфинал ЧМ до которого не все топ игроки за всю карьеру добираются)
С такими выборами не удивительно что Игорь так и не уехал в топ клуб)
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Ответ alexmixer9
Абсолютно бесполезный трофей с клубом или полуфинал ЧМ до которого не все топ игроки за всю карьеру добираются) С такими выборами не удивительно что Игорь так и не уехал в топ клуб)
Так а куда бы Игорь поехал, если за все время его карьеры был интерес только от МЮ и то без официального предложения ?

У него свой путь и он стал легендой ЦСКА - не думаю, что он жалеет )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Он говорил сразу- стрелы полетят, они и полетели) ну это если текст читать полностью, не только заголовок. Вратари все немного странные, у них свое понимание жизни)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий