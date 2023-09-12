Акинфеев не считает себя «королем пенальти»: «Проиграл две серии – Хорватии и «Зениту». Выбрал бы вторую, это был бы трофей с ЦСКА»

Игорь Акинфеев назвал свое самое обидное поражение в серии пенальти.

– Ты король пенальти.

– Не король, не король. Если бы я все серии пенальти выиграл, мог бы так сказать.

– Ты одну проиграл.

– Две. Хорватам и «Зениту» [в матче за OLIMBET Суперкубок России (0:0, по пенальти – 4:5)].

– Вспоминаешь, прокручиваешь в голове?

– Я не вспоминаю. Просто когда понял, что проиграл две… Если выбрать между Хорватией и « »… Наверное, стрелы полетят, но я выбрал бы игру с «Зенитом», потому что это все-таки [был бы] очередной трофей в составе ЦСКА.

Если бы я играл в сборной, то, наверное, выбрал бы сборную, но я уже пять лет не играю и понимаю, что в полуфинале была бы . Если быть объективным: чемпионами мира нам не стать.

– У тебя был бы еще матч за бронзу.

– Я понимаю все это. Но говорю откровенно: страны я бы завоевал, – сказал вратарь .

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