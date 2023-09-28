Владелец «Эвертона» получил от Усманова более 400 млн фунтов до 2022 года (The Guardian)

Владелец «Эвертона» получал деньги от Алишера Усманова.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на опубликованные документы, до попадания под санкции Великобритании в марте 2022 года Фархад Мошири получил от Усманова в общей сложности более 400 миллионов фунтов. С 2020 года владелец «Эвертона» получил от компании Усманова 145 миллионов фунтов.

Также в период с 2018 по 2022 год Мошири продал акции компании, крупнейшим акционером которой является Усманов, на общую сумму около 270 миллионов фунтов.

Из документов следует, что Мошири не платил за эти акции, что может свидетельствовать о том, что они были подарком. При этом не исключено, что полученные средства Мошири использовал в личных целях вместо инвестиций в «Эвертон».

Сообщается, что после публикации документов представитель Усманова подтвердил, что у Мошири и его компании имеются задолженности, которые предполагается погасить после продажи «Эвертона».

Усманов спонсировал «Эвертон», несмотря на запрет на въезд в Великобританию. Его объявили нежелательной персоной в 2021-м, руководство «ирисок» знало об этом (The Guardian)

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS