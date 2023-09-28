Владелец «Эвертона» получил от Усманова более 400 млн фунтов до 2022 года (The Guardian)

Теги Эвертон премьер-лига Англия бизнес Алишер Усманов деньги Футбол

Владелец «Эвертона» получал деньги от Алишера Усманова.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на опубликованные документы, до попадания Усманова под санкции Великобритании в марте 2022 года Фархад Мошири получил от Усманова в общей сложности более 400 миллионов фунтов. С 2020 года владелец «Эвертона» получил от компании Усманова 145 миллионов фунтов.

Также в период с 2018 по 2022 год Мошири продал акции компании, крупнейшим акционером которой является Усманов, на общую сумму около 270 миллионов фунтов.

Из документов следует, что Мошири не платил за эти акции, что может свидетельствовать о том, что они были подарком. При этом не исключено, что полученные средства Мошири использовал в личных целях вместо инвестиций в «Эвертон».

Сообщается, что после публикации документов представитель Усманова подтвердил, что у Мошири и его компании имеются задолженности, которые предполагается погасить после продажи «Эвертона».

Усманов спонсировал «Эвертон», несмотря на запрет на въезд в Великобританию. Его объявили нежелательной персоной в 2021-м, руководство «ирисок» знало об этом (The Guardian)

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18 комментариев

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Михаил Зюбин
Ответ Jeicob Harlon
Группа Навального уже выехала на расследование
Из колонии строгого режима?
+17
-2
+15
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rarrih
Ответ rigobersong
Так главная Навальнистка и чилит в Лондоне, отец у нее такой же бизнесмен как и Усманов, может рангом поменьше, училась в Англии, живет в Англии, получает награды в Англии, но при этом любит Россию:)) Можно как угодно критиковать олигархов, депутатов и прочих, но уж точно это стадо Навального ничем не лучше, а то и хуже:)) Олигархи хотя бы не скрывают своих интересов, а вот Навальнята любят жить в Европках и говорить как жить нам надо в России:))
Не хочу ее защищать, но она как раз таки после обучения вернулась в Россию и жила тут. А в наше время что еще остается делать оппозиции? Либо жить за границей, либо в тюрьме
+13
-2
+11
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savik-A.M.
ничего не понятно , но очень интересно )
+11
-1
+10
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Leon Betov
Вот кто истинные враги России, но по Первому Каналу про это не расскажут
+6
-1
+5
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rigobersong
Ответ Jeicob Harlon
Группа Навального уже выехала на расследование
Так главная Навальнистка и чилит в Лондоне, отец у нее такой же бизнесмен как и Усманов, может рангом поменьше, училась в Англии, живет в Англии, получает награды в Англии, но при этом любит Россию:)) Можно как угодно критиковать олигархов, депутатов и прочих, но уж точно это стадо Навального ничем не лучше, а то и хуже:)) Олигархи хотя бы не скрывают своих интересов, а вот Навальнята любят жить в Европках и говорить как жить нам надо в России:))
+19
-15
+4
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Геннадий Тёкин
А нельзя было эти 400 миллионов потратить на российский футбол?
+3
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Тюменец
Откат Тине был?! Или опять руль!?
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Adeen
Ответ And-Rover
Его Мегафоны или не его, давали бабосики Эвертону, а с нашими клубами, пока они в английскую любовь играли, вообще не считались. Алишер, чё такое, а?
Он уже давно не является налоговым резидентом России. Что, конечно, странно:)
+1
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OldRedWhite
Аяйяй , Алишер Бурханович !
Как же так ?
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And-Rover
Его Мегафоны или не его, давали бабосики Эвертону, а с нашими клубами, пока они в английскую любовь играли, вообще не считались. Алишер, чё такое, а?
+1
-1
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BillShen
Успокойтесь - иранец Моршири все свое состояние сделал с Алишером в МеталлоИнвесте. Они работали с ним чуть ли не с 90-х и вообще кореша. Взаимный оборот там поболее 400 мультов будет.
И да - Моршири и Алишер - хорошие. В прошлом году у лузи красную калину спели, товарняк сгоняли с Динамо Киев, представление было - какой-то там фонд от болельщиков синих.... А ну и что что из этого металла иранские шахеды клепают? Песню спели - санкции не вводятся - таков принцип!
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kutavlik
Деньги, наворованные в РФ...
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Jack Stifferson
ух,, па раисянски
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Ashan Sorokin
Зато люди в старом Осколе страдют от экологии
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Catharsis Solutions
Ответ BillShen
Успокойтесь - иранец Моршири все свое состояние сделал с Алишером в МеталлоИнвесте. Они работали с ним чуть ли не с 90-х и вообще кореша. Взаимный оборот там поболее 400 мультов будет. И да - Моршири и Алишер - хорошие. В прошлом году у лузи красную калину спели, товарняк сгоняли с Динамо Киев, представление было - какой-то там фонд от болельщиков синих.... А ну и что что из этого металла иранские шахеды клепают? Песню спели - санкции не вводятся - таков принцип!
Так то Мошири фамилия...про "успокойтесь" непонятно кому адресовано, буйных нет тут вроде...больше всего на обращение к себе смахивает имхо.
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kutavlik
Ответ Геннадий Тёкин
А нельзя было эти 400 миллионов потратить на российский футбол?
Оно им надо??? Это из той же оперы - лечение, обучение детенышей, отдых, ну и т.д.....
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