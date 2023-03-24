АПЛ подозревает «Эвертон» в финансовых нарушениях. Клуб могут отрафовать или лишить очков
АПЛ подозревает «Эвертон» в финансовых нарушениях.
Лига сообщила, что речь идет о возможном нарушении правил о прибыльности и устойчивом развитии в сезоне-2021/22.
По информации Sky Sports, если факт подобных нарушений будет доказан, клуб может грозить штраф или снятие очков.
«Эвертон» отрицает нарушения и готов доказывать невиновность перед независимой комиссией.
Команда идет 15-м в АПЛ в двух очках от зоны вылета.
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терпения...