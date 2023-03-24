АПЛ подозревает «Эвертон» в финансовых нарушениях. Клуб могут отрафовать или лишить очков

Теги Эвертон премьер-лига Англия бизнес финансовый фэйр-плей деньги Футбол

АПЛ подозревает «Эвертон» в финансовых нарушениях.

Лига сообщила, что речь идет о возможном нарушении правил о прибыльности и устойчивом развитии в сезоне-2021/22.

По информации Sky Sports, если факт подобных нарушений будет доказан, клуб может грозить штраф или снятие очков.

«Эвертон» отрицает нарушения и готов доказывать невиновность перед независимой комиссией.

Команда идет 15-м в АПЛ в двух очках от зоны вылета.

Как работает финансовый фэйр-плей АПЛ и система наказаний? Есть большие отличия от правил УЕФА

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

«Эвертон» идет на дно: огромные долги, протесты фанатов и поиски следа Усманова

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Ответ СуперНегр228
А как же Челси?
Его ждёт своя участь, у них другой путь к очищению.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Если их лишат очков, то мы их очень долго в АПЛ не увидим!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Беда, без Эвертона будет скучно(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эркинбек Апаканов
Ответ СуперНегр228
А как же Челси?
У них Мудрик будет до старости играть))) поэтому нету нарушений)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Решили что даже для апл они слишком дорого покупают кучу шлака?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ювентус и Барселона: Welcome to the club, buddy
очень скоро этот клуб могут пополнить очень неожиданные для тебя команды.
терпения...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yuri Ten
Сити, Челси, ПСЖ имели ввиду всю эту систему и правила, но Эвертон давайте накажем …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ювентус и Барселона: Welcome to the club, buddy
А всё из-за каких-то three hundred bucks
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Святослав Федорович
Этот сезон прям сплошной намёк на то, что очиститься клубу не мешало бы в чемпе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ СуперНегр228
А как же Челси?
У Боэли с юридической точки зрения все продумано, а вот со спортивной полный бардак. 🤷‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Малахов Григорий
Ответ СуперНегр228
А как же Челси?
у них просто есть деньги, чтоб занести в нужный кабинетик, а у Эвертона нет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Филипп Петров
Куда ещё лишать. Если очки снимут, то они с минусом на последнем месте будут? Или сразу следующий тур в Чемпионшипе начнут?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ювентус и Барселона: Welcome to the club, buddy
Да вместе организуют свою Суперлигу мошенников.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плотников Семен
Ответ СуперНегр228
А как же Челси?
Эти хитрецы обходят тем, что у них контракты хоть и огромные, но на 7-8 лет(это как я понял)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Batt Monner
Эвертон конечно ужасно пример, как из лампового клуба времен Мойеса превратится в усмановское нечто
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ювентус и Барселона: Welcome to the club, buddy
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СуперНегр228
А как же Челси?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ headmaster
Эвертону уже давно пора очищение Чемпионшипом пройти
Тот момент, когда уже наиграли на очищение (
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Эвертону уже давно пора очищение Чемпионшипом пройти
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий