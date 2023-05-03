Усманов спонсировал «Эвертон», несмотря на запрет на въезд в Великобританию. Его объявили нежелательной персоной в 2021-м, руководство «ирисок» знало об этом (The Guardian)

Теги Эвертон премьер-лига Англия бизнес Алишер Усманов Политика деньги Футбол

Алишер Усманов спонсировал «Эвертон» после запрета на въезд в Великобританию.

Как сообщает The Guardian, российскому предпринимателю было отказано во въезде в страну в сентябре 2021 года лично министром внутренних дел Великобритании Прити Патель. Министерство внутренних дел объяснило это тем, что присутствие Усманова в стране «не способствует общественному благу».

Отмечается, что руководству «Эвертона», в частности, владельцу клуба Фархаду Мошири, было известно о запрете въезда в страну Усманову.

На тот момент племянник российского бизнесмена, 26-летний Сарвар Исмаилов, входил в совет директоров клуба. Кроме того, у «Эвертона» были контракты с холдингом Усманова USM, который, в том числе, обладал правами на название клубного стадиона.

При этом, несмотря на то, что в «Эвертоне» отрицали вмешательство Усманова в управление клубом, The Guardian предполагает, что предприниматель был тайным совладельцем клуба.

Сообщается, что собеседования на должности в «Эвертоне» проходили при его участии, однако Мошири отрицает эту информацию. Также сообщается, что клуб получил 150 млн фунтов от организации Rights & Media Funding Limited (RMFL), финансируемой оффшорной компанией с Багамских островов.

«Эвертон» прекратил связи с холдингом Усманова лишь в марте прошлого года после введения санкций против бизнесмена.

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32 комментария

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Total_90
Старая "добрая" Англия
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Пепси пеналдувич
Но спокойно бабки принимало, лицемеры.
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Мистер Уайт
Не Усманов спонсировал, а российский народ. Ох уж этот российский народ, вечно тратит деньги на непонятно что.
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#nikon
Когда все яйца Фаберже куплены, а денег всё равно доhера и вообще их девать некуда, почему бы не поспонсировать «Эвертон». Ну не жечь же их в камине!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Мартинелли
Guardian бабки не принимал, ты плохо прочитал статью, они выяснили это и критикуют позицию Эвертона
А у МВД UK и руководства клуба никаких вопросов не возникало? Акцент был про лицемерие именно данных персонажей. А уж как там Гардиан или какой-нибудь ЗеСсан будут ручки заламывать - это дело пятое🤓
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Гусеконь
лишь бы из России бабло вывезти
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Антон Фалафель
Патроит говеный. Мог бы спонсировать Шинник или Ротор
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Aleksey Yashin
20 долларов есть 20 долларов
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el_gato
деньги не пахнут
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Назар Игорь
Деньги дороже хвалëной британской гордости.
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Ali
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А у МВД UK и руководства клуба никаких вопросов не возникало? Акцент был про лицемерие именно данных персонажей. А уж как там Гардиан или какой-нибудь ЗеСсан будут ручки заламывать - это дело пятое🤓
Лицемерие-не уголовное преступление. Пусть мвдрф выяснить как эти деньги туда перебрались
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Мартинелли
Ответ Total_90
Мне кажется ты вообще не понял, что он написал. При чём здесь Guardian?)
Я понял что он написал. Он обвинил руководство Эвертона в лицемерии. Это руководство было назначено Усмановым и Усманов как владелец давал деньги клубу. Они что должны были послать на 3 буквы своего начальника, типа ты в свой клуб деньги не вкладывай?
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Мартинелли
Ответ Не уверен!!
Вообще он точно писал не про Гардиан, и даже не про Эвертон. А про всю Англию в целом. П. С. про то что Гардиан сами смогли это выяснить я бы не был так уверен.
А если в целом, то тогда он просто интернет тролль. Только тролли могут из-за действий одного лица измазать черной краской весь народ
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Мартинелли
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А у МВД UK и руководства клуба никаких вопросов не возникало? Акцент был про лицемерие именно данных персонажей. А уж как там Гардиан или какой-нибудь ЗеСсан будут ручки заламывать - это дело пятое🤓
У руководства клуба, которое нанял собственник клуба Усманов? МВД какое уголовное дело должно было возбудить и по какой статье проясни
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Total_90
Ответ Мартинелли
Guardian бабки не принимал, ты плохо прочитал статью, они выяснили это и критикуют позицию Эвертона
Мне кажется ты вообще не понял, что он написал. При чём здесь Guardian?)
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sled
Ответ Sarumian
Усманова полностью обнулят. Со временем.
А псевдо жену? Но это не точно?
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jonnysilverhand01
Ну что «ириски», никогда не вылетали в Чемпионшип ? Карма … она такая
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BZB
Не способствовал общественному благу, но способствовал материальному благополучию.
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Блистательно
Сборище лицемеров
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Илья Владимирович
Какой негодяй, еще и деньги давал. Да что он о себе возомнил?
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Sarumian
Усманова полностью обнулят. Со временем.
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kamazfan89
«Эвертон» прекратил связи с холдингом Усманова лишь в марте прошлого года после введения санкций против бизнесмена.

Но это не точно..)
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Михаил Сафонов
Деньги не виноваты, что они были от Усманова
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And-Rover
Мегафон это патриотичный оператор связи, который давал бабки Эвертону. Алишер, а нашим клубам нельзя давать?
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Tpy6kaMerlina
Внезапно.
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