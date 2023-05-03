Усманов спонсировал «Эвертон», несмотря на запрет на въезд в Великобританию. Его объявили нежелательной персоной в 2021-м, руководство «ирисок» знало об этом (The Guardian)

Алишер Усманов спонсировал «Эвертон» после запрета на въезд в Великобританию.

Как сообщает The Guardian, российскому предпринимателю было отказано во въезде в страну в сентябре 2021 года лично министром внутренних дел Великобритании Прити Патель. Министерство внутренних дел объяснило это тем, что присутствие Усманова в стране «не способствует общественному благу».

Отмечается, что руководству « », в частности, владельцу клуба Фархаду Мошири, было известно о запрете въезда в страну Усманову.

На тот момент племянник российского бизнесмена, 26-летний Сарвар Исмаилов, входил в совет директоров клуба. Кроме того, у «Эвертона» были контракты с холдингом Усманова USM, который, в том числе, обладал правами на название клубного стадиона.

При этом, несмотря на то, что в «Эвертоне» отрицали вмешательство Усманова в управление клубом, The Guardian предполагает, что предприниматель был тайным совладельцем клуба.

Сообщается, что собеседования на должности в «Эвертоне» проходили при его участии, однако Мошири отрицает эту информацию. Также сообщается, что клуб получил 150 млн фунтов от организации Rights & Media Funding Limited (RMFL), финансируемой оффшорной компанией с Багамских островов.

«Эвертон» прекратил связи с холдингом Усманова лишь в марте прошлого года после введения санкций против бизнесмена.

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