Юран о «мягких котятах» в «Пари НН»: «Их уже нет. Мы смотрим только вверх и не допускаем мысли, что будем болтаться где‑то внизу»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Сергей Юран Пари НН Матч ТВ Футбол

Сергей Юран сказал, что «Пари НН» больше нет «мягких котят».

– «Мягкие котята» ваши в команде остались?

– Уже нет! Весной, когда я приходил в «Пари НН», достаточно было «мягких котят».

Здесь есть и оправдание, потому что очень много было молодежи, игроков, которые вчера играли в молодежных командах, они даже не пробовали себя в Первой или Второй лигах, не было какого‑то транзита, сразу попали в РПЛ.

И попали они не в команды выше уровнем, ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив», а в клуб, который борется за выживание второй год. И здесь, конечно, они напрочь были не готовы. И очень непросто было в весенней части команду сохранить.

– В голове у ваших парней есть мысль о борьбе за выживание?

– С первого дня сбора я сразу четко обозначил: если у кого‑то есть в сознании, что плюс‑минус могут быть переходные матчи, без переходных, я сказал, что лучше им здесь не начинать.

Есть команды, где такое возможно. Здесь же мы четко понимаем, что мы смотрим только вверх и не допускаем в голове какие‑то такие мысли, что мы где‑то будем болтаться внизу, – сказал главный тренер «Пари НН».

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4 комментария

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Ебздрогыч
Юран о «мягких котятах» в «Пари НН»: «Их уже нет. Остался только я, Барсик»
+11
0
+11
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Смари Муха
Новость на главной про мягких котят! Лучше уже не будет
+3
0
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ТимТалер
Домашних барсиков больше нет )
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viktorpavlov70
Я злой и страшный серый волк, и я в котятах знаю толк. Ррр.
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