Тебас про обвинения «Барсы»: «Попытка влияния на судей уголовно наказуема. Выплата Негрейре – серьезное нарушение. Подумаем о санкциях, когда вопрос решится»

Теги Барселона Ла Лига Хавьер Тебас Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Глава Ла Лиги высказался об обвинениях в отношении «Барселоны».

Сегодня стало известно, что суд посчитал преступлением выплату 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Это беспокоит. В деле Негрейры необходимо дальнейшее расследование, чтобы четко определить уровень влияния на повышение в классе, понижение, назначение судей.

Сам факт попытки влияния уже уголовно наказуем. Судья сказал это в своем постановлении несколько недель назад. Это уже спортивная коррупция. Выплата Негрейре от «Барсы» – очень серьезное нарушение. Если целью было влияние на судей, то это преступление.

Мы подумаем о санкциях [в отношении «Барселоны»], когда решится вопрос в уголовной сфере. Я считаю, что есть признаки нерегулярных платежей. Придется выяснить, было ли намерение [повлиять на результаты матчей со стороны «Барсы»]. Дело близко к разрешению», – заявил Хавьер Тебас.

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20 комментариев

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Константин Ковтюх
-15 очков Ювентусу и по домам
+33
0
+33
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WESTERN-
Кажется после ухода Переса мы и про Реал такое услышим. Уж слишком очевидны были симпатии к этим двум клубам у судей.
+23
-8
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Дмитрий Гудков
То есть Тебас откровенно говорит про недоверие к судебной системе в Испании? Это по собственному опыту интересно?
+5
-1
+4
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MagicWithoutBorders
Бармалея под суд и в тюрьму - вопросов нет.
Но если это решение принимал Бармалей и реализовывал он же, то почему должны страдать игроки, тренеры, персонал и болельщики?
+6
-3
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BurBon
"Придется выяснить, было ли намерение [повлиять на результаты матчей со стороны «Барсы»]. " Мы это уже год слышим, может уже пора сменить пластинку и предьявить доказательства?
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arajanarm
А что будет с Тебасом зо ложное показание
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-4
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Мартинелли
Вы заметили, что глава ЛаЛиги каждый день что-то говорит или оправдывается. При этом главу АПЛ вообще не слышно и не видно, спокойно работают, а не болтают
+1
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Nick Nick
Реал отправить в сегунду и продолжить чемпионат и
все будет справедливо.
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Доброжелатель98
Тебасу бы вспомнить, что он находится на должности в Реале..😄
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Подкат Пенальтьевич
По моему первая санкция которая должна быть (если что то докажут) ‐ это отставка Тебаса, который допустил подобное в своём чемпионате.
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Темный шарлатан
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eraofsoccerrevival/3192768.html?sl=1
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Sadullo
Ответ Константин Ковтюх
-15 очков Ювентусу и по домам
🤣
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Бронислав Каминский
Ответ Мартинелли
Вы заметили, что глава ЛаЛиги каждый день что-то говорит или оправдывается. При этом главу АПЛ вообще не слышно и не видно, спокойно работают, а не болтают
Я даже имени его не знаю
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