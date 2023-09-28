Тебас про обвинения «Барсы»: «Попытка влияния на судей уголовно наказуема. Выплата Негрейре – серьезное нарушение. Подумаем о санкциях, когда вопрос решится»

Глава Ла Лиги высказался об обвинениях в отношении «Барселоны».

Сегодня стало известно, что суд посчитал преступлением выплату 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Это беспокоит. В деле Негрейры необходимо дальнейшее расследование, чтобы четко определить уровень влияния на повышение в классе, понижение, назначение судей.

Сам факт попытки влияния уже уголовно наказуем. Судья сказал это в своем постановлении несколько недель назад. Это уже спортивная коррупция. Выплата Негрейре от «Барсы» – очень серьезное нарушение. Если целью было влияние на судей, то это преступление.

Мы подумаем о санкциях [в отношении «Барселоны»], когда решится вопрос в уголовной сфере. Я считаю, что есть признаки нерегулярных платежей. Придется выяснить, было ли намерение [повлиять на результаты матчей со стороны «Барсы»]. Дело близко к разрешению», – заявил .

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