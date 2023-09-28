Депутат Журова о том, что Швеция не пустит россиянок на Евро U17: «Популизм, не знаю, как это возможно юридически. УЕФА должен оштрафовать их, не пускать детей – абсурд»

Светлана Журова высказалась об обещании Швеции не пустить россиянок на Евро U17.

Напомним, после разрешения УЕФА российским командам U17 участвовать в турнирах под своей эгидой Шведский футбольный союз заявил, что не допустит российскую сборную на женский Евро U17, который пройдет в Швеции в 2024 году.

«Шведы таким образом давят на УЕФА, подразумевая, что просто развернут наших спортсменов на границе. А УЕФА останется в стороне, как будто они не при делах – мы же допустили вас, а дальше уже ничего не можем сделать.

Но УЕФА может наказать Ассоциацию футбола Швеции, как было в теннисе, когда оштрафовали Уимблдон за недопуск россиян. Организаторов Уимблдона тогда оштрафовали и лишили турнир рейтинговых очков, после чего Уимблдон теперь прекрасно пускает россиян, и страна тоже.

Только такой выход – УЕФА должен оштрафовать Ассоциацию футбола Швеции за недопуск детей из России. Это же абсурд – не пускать детей из каких‑то соображений безопасности, например. Иначе по какой причине вообще собираются не пускать детей?

Швеция – просто страна‑организатор соревнований, она обязана выполнять указания учредителя этих соревнований. Я не знаю, каким образом Ассоциация футбола Швеции может юридически не пустить россиян. Думаю, что это больше популистское заявление», – сказала депутат Госдумы.

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