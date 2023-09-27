Где смотреть Тоттенхэм – Ливерпуль, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 30 сентября
В субботу, 30 сентября, сыграют Тоттенхэм и Ливерпуль в 7 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Тоттенхэм – Ливерпуль
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Тоттенхэм – Ливерпуль
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