Тоттенхэм – Ливерпуль прогноз на матч 30 сентября 2023, АПЛ

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Продолжаем тему Английской Премьер-Лиги. 30 сентября нас ждёт очередная громкая афиша: играют «Тоттенхэм», ведомый в этом сезоне австралийцем Ангелосом «Энджем» Постекоглу, и «Ливерпуль» с уже легендарным Юргеном Клоппом. Обе команды претендуют на лидерство в АПЛ и намерены приложить все усилия, чтобы обойти «Манчестер Сити». Каково соотношение сил на данный момент?

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Тоттенхэм

 

Команда греко-австралийца Энджа Постекоглу в этом сезоне после 6 туров набрала 14 очков и занимает 4-е место, опережая по дополнительным показателям соперника по недавнему дерби (в прошлом туре «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью 2:2). Сам Постекоглу считает результат Дерби Северного Лондона достойным на фоне того, что команда сумела дважды отыграться после нелепого привоза от Кристиана Ромеро и сомнительного пенальти, который реализовал Букайо Сака. Ну и оба гола забил Сон Хын Мин, который довёл число забитых мячей до 5 и чуть приблизился к группе лидеров гонки бомбардиров (о Холанне говорить не будем лишний раз).

Для Постекоглу задачи на сезон упрощаются ещё и по той причине, что еврокубковых матчей в расписании «Тоттенхэма» в этом сезоне не предвидится. С другой стороны, им «упростил» календарь «Фулхэм», выбив их месяц тому назад из Кубка английской лиги, поэтому им придётся не просто бросить почти все силы на АПЛ, но и постараться оправдать все авансы. (Не считая этой игры, у «шпор» в текущем сезоне поражений пока что нет). Всё-таки у тренеров-соперников опыта работы с клубами АПЛ побольше, чем у Постекоглу. Ближайшее испытание у клуба будет в виде матча против «Ливерпуля».

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Ливерпуль

 

Что можно сказать о команде Юргена Клоппа? Если бы не ничья на старте против «Челси», то Клопп бы не играл в догонялки с Гвардиолой, пытаясь наверстать отрыв в два очка, а бился бы с ним по дополнительным показателям. В остальном же у Клоппа и его команды очковых потерь в АПЛ нет от слова «совсем». Начало выступлений в Лиге Европы также ознаменовалось лихой победой над австрийским клубом ЛАСК со счётом 3:1. Да и с тем же счётом был выбит из Кубка лиги «Лестер», ещё недавний завсегдатай АПЛ. Всего в активе команды Клоппа 7 побед с суммарным счётом 20:6.

Фантастические результаты, не так ли? Если добавить, что в 8 играх сезона «Ливерпуль» пять раз отыгрался и вырвал победу, причём дважды сделал это в меньшинстве… Лишнее доказательство, что в морально-волевых качествах этой команды никто не сомневается. Игра против «Лестера» не стала исключением: «лисы» открыли счёт в первом тайме, но во втором Гакпо, Собослаи и Жота сказали свои слова и вытащили свой клуб в следующий раунд, где им предстоит матч с «Борнмутом». Ну а в АПЛ нас всех ждёт «Тоттенхэм».

Прогноз

 

Для начала взглянем на небольшой анонс от Google. 30 сентября, 19:30. Всё как ожидаемо. Пять минувших матчей у каждой команды: есть ничья у «шпор» с «Арсеналом», у «Ливерпуля» 5 из 5 побед. Оценим шансы исхода: 44% на победу Клоппа, 32% на Постекоглу и 24% на ничейный результат. Теперь нужно сравнить это с прогнозами букмекеров (вернее, коэффициентами в конторах), чтобы плавно перейти к обсуждению возможных в матче событий.

Естественно, что мы обращаемся за помощью к конторе BetBoom, которая может, как и другие конторы, предложить коэффициенты на матч. Начнём, естественно, с исходов. На победу «Ливерпуля» предлагается 2.19, на победу «Тоттенхэма» 3.03, а на ничью 3.98. Есть ли отличия от того, что пишет Google? В принципе, нет отличий. Здесь «Ливерпуль» признан также явным фаворитом. Двойные шансы мы рассматривать не будем, поскольку здесь не до них от слова совсем.

Обратимся к тоталам на матч. Перед тем, как мы их огласим, стоит обратиться к результатам предыдущих встреч обеих команд. У «Тоттенхэма» в семи играх сезона одно поражение (и то по пенальти от «Фулхэма», поэтому считается ничьей) и две ничьи (обе в АПЛ против «Брентфорда» и «Арсенала»). И во всех матчах были забиты как минимум 2 гола. Ну а «Ливерпуль» в пяти матчах подряд забивает ровно по три мяча, а четыре матча подряд завершились со счётом 3:1 в его пользу. Можно ли себе представить подобное? Можно интереса ради попробовать с помощью математических формул определить вероятность подобного счёта в 8 играх «Ливерпуля» с начала сезона, но оставим это тем, у кого много времени.

Исходя из таких сведений, мы представляем тотал больше 3.5 за 2.05 и меньше 3.5 за 1.81. Спасибо атакующим силам обеих команд за такие хорошие коэффициенты! «Тоттенхэм» и вовсе повеселил многих, устроив перестрелку с «Бернли» и выиграв 5:2. Так что можно считать, что и «шпоры» внесли свой вклад. Пусть им теперь и приходится не рассчитывать на Харри Кейна, который отныне будет радовать Мюнхен. Если же кто-то считает, что упорная игра обернётся минимумом голов, то можете поставить на тотал меньше 2.5 за 2.96 или даже меньше 1.5 за 6.96. Но в таких встречах борьба будет очень яркой, в этом можно быть уверенным на все 100%.

Что можно сказать конкретно по командным тоталам? У «Тоттенхэма», по мнению букмекеров, оптимальное соотношение тоталов – это 1.63 за тотал больше 1.25 и 2.27 за тотал меньше 2.27. Ставка на тотал больше 1.5 уже идёт с кэфом 2.02, а тотал ниже этой отметки идёт на уровне 1.79. У «Ливерпуля» на тотал больше 1.5 кэф ниже и составляет 1.64, на тотал больше 1.75 достигает отметки 1.89, а больше 2 сопровождается кэфом… 2.22. Совпадение, не правда ли? Ну так или иначе, вполне вероятно, что «шпоры» будут больше играть вторым номером, а «Ливерпуль» возьмёт инициативу в свои руки.

Ну и напоследок фора. Здесь она минимальная, но в оптимальном соотношении точно не является нулевой: (+0.5) у хозяев с коэффициентом 1.71 и (-0.5) у гостей с коэффициентом 2.2. На нулевую фору Постекоглу можно поставить с кэфом 2.28, а на аналогичную фору Клоппа кэф составляет 1.67. То есть команды меняются кэфами в таком случае (с небольшими отклонениями). Ну и в качестве постскриптума вопрос: а кто же откроет счёт? Кэф 2 на хозяев против кэфа 1.84 на гостей. Судите сами.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» (2.19) или тотал меньше 3.5 (1.81).

Отдадим предпочтение «Ливерпулю», пусть и кажется маловероятным увидеть в пятый раз подряд счёт 3:1 в его пользу. Хотя можно быть уверенным в том, что команда будет играть первым номером, тем более что букмекеры предполагают, что именно «Ливерпуль» откроет счёт (хотя у него уже были случаи, когда он пропускал первым). Что касается тотала, то вряд ли мы увидим хоккейный счёт (ну или с 4 мячами и более).

Где смотреть матч Тоттенхэм – Ливерпуль

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Тоттенхэм – Ливерпуль
Дата проведения
30 сентября, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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