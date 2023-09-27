Чепчугов об отказах играть с россиянами: «Люди, у которых нет души, приравняли спорт к политике. Спортсмены всего мира не заслуживают отстранения, решения основаны на политической гегемонии»

Теги ЦСКА сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА женский футбол Сергей Чепчугов Политика Футбол

Сергей Чепчугов высказался о бойкотах матчей с российскими командами.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Ряд европейских футбольных федераций объявил о бойкоте матчей с Россией.

«Люди, у которых нет души, приравняли спорт к политике, что категорически неправильно. Тем самым они обличили себя и показали свою сущность.

Спортсмены всего мира не заслуживают отстранения от соревнований. Все эти решения основываются на политической гегемонии», – сказал бывший голкипер ЦСКА.

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2 комментария

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Тмб68рус
Ну наконец-то, а то места себе не находил без Сережиного мнения
+2
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Rio de Janeiro
Что ты чёрт возьми несёшь, до####б?😬
+2
-2
0
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