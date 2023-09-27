Чепчугов об отказах играть с россиянами: «Люди, у которых нет души, приравняли спорт к политике. Спортсмены всего мира не заслуживают отстранения, решения основаны на политической гегемонии»

Сергей Чепчугов высказался о бойкотах матчей с российскими командами.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Ряд европейских футбольных федераций объявил о бойкоте матчей с Россией.

«Люди, у которых нет души, приравняли спорт к политике, что категорически неправильно. Тем самым они обличили себя и показали свою сущность.

Спортсмены всего мира не заслуживают отстранения от соревнований. Все эти решения основываются на политической гегемонии», – сказал бывший голкипер .

Бойкоты против сборных России U-17: Англия, Украина, Швеция и другие не хотят играть с нами

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала « омокоду SPORTS