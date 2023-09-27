Милонов о допуске российских команд U17: «Подлый шаг Запада. Мы заинтересованы, чтобы молодые спортсмены защищали Родину, а не просто развивались в свободной стране без совести и чести»
Виталий Милонов выступил против нейтрального статуса российских спортсменов.
Вчера УЕФА разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.
– Они это делают для молодежи с одной целью – чтобы воспитать в молодых спортсменах ощущение того, что принадлежность к России является чем-то позорным и что отказ от Родины является залогом развития их спортивной карьеры. Это подлый шаг. Он направлен на политическое воздействие на молодых российских спортсменов. Не только в футболе, а на все подрастающее поколение. Это готовность Запада принять покаявшихся в своем российском происхождении.
Думаю, мы заинтересованы в том, чтобы молодые российские спортсмены с честью защищали свою Родину, свою страну, а не просто свободно развивались в свободной стране без совести и чести.
Мне очень бы не хотелось, чтобы опять стали раздаваться голоса: «Они всю жизнь готовились». Их Родина всю жизнь готовила, страна готовила. Давали лучших тренеров. Может быть, недостаточно, но все, что могли, – все для них делали. Именно для того, чтобы они были нашими спортсменами.
– Уже сборные пяти стран отказались играть с юношеской сборной России. Не получится так, что играть будет не с кем?
– Иногда сдача в плен на первый взгляд грозит меньшим дискомфортом. Тебя будут кормить, поить, может, даже бить не будут. Но это взятие в плен. А здесь все-таки вопрос в том, ради чего все это делается? Ради личных достижений и некоего личностного роста? Тогда не называй себя российским спортсменом. Пусть тебе мамка с папкой наймут тренера за деньги.
Развивайся как индивидуал. Ты никому не будешь обязан. Ты имеешь право выбирать любую точку мира, где ты будешь прикладывать свои усилия. Но все-таки я надеюсь, что наши команды – команды российских парней. То, что подонки с тобой отказываются играть, – наверное, это делает честь нам. Не придется играть с подонками, – сказал депутат Госдумы.
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Наконец то хоть признали что живем в несвободной
Ему (возможно) через 10-11 лет очередной Милонов так же скажет, что родина дала лучших тренеров?
Свобода - Это Рабство
Порядок - Это Хаос!
Это прямо противоречит и установкам Президента и имеет единственную цель внести раскол в российское общество !
На месте молодых спортсменов я бы испугался
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Это Россия свободная страна?
А почему тогда за сжигание корана дают сроки? Как сжигание торы, библии или корана повредит этому единому богу? Он так уязвим?
А когда атеистов начнут сжигать на кострах?