Милонов о допуске российских команд U17: «Подлый шаг Запада. Мы заинтересованы, чтобы молодые спортсмены защищали Родину, а не просто развивались в свободной стране без совести и чести»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Государственная дума Виталий Милонов Политика Футбол

Виталий Милонов выступил против нейтрального статуса российских спортсменов.

Вчера УЕФА разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

– Они это делают для молодежи с одной целью – чтобы воспитать в молодых спортсменах ощущение того, что принадлежность к России является чем-то позорным и что отказ от Родины является залогом развития их спортивной карьеры. Это подлый шаг. Он направлен на политическое воздействие на молодых российских спортсменов. Не только в футболе, а на все подрастающее поколение. Это готовность Запада принять покаявшихся в своем российском происхождении.

Думаю, мы заинтересованы в том, чтобы молодые российские спортсмены с честью защищали свою Родину, свою страну, а не просто свободно развивались в свободной стране без совести и чести.

Мне очень бы не хотелось, чтобы опять стали раздаваться голоса: «Они всю жизнь готовились». Их Родина всю жизнь готовила, страна готовила. Давали лучших тренеров. Может быть, недостаточно, но все, что могли, – все для них делали. Именно для того, чтобы они были нашими спортсменами.

– Уже сборные пяти стран отказались играть с юношеской сборной России. Не получится так, что играть будет не с кем? 

– Иногда сдача в плен на первый взгляд грозит меньшим дискомфортом. Тебя будут кормить, поить, может, даже бить не будут. Но это взятие в плен. А здесь все-таки вопрос в том, ради чего все это делается? Ради личных достижений и некоего личностного роста? Тогда не называй себя российским спортсменом. Пусть тебе мамка с папкой наймут тренера за деньги.

Развивайся как индивидуал. Ты никому не будешь обязан. Ты имеешь право выбирать любую точку мира, где ты будешь прикладывать свои усилия. Но все-таки я надеюсь, что наши команды – команды российских парней. То, что подонки с тобой отказываются играть, – наверное, это делает честь нам. Не придется играть с подонками, – сказал депутат Госдумы.

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28 комментариев

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deemass
"а не просто развивались в свободной стране без совести и чести"
Наконец то хоть признали что живем в несвободной
+68
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schwein
Главное, что детям депутатов и прочих государственных служащих не обязательно родину защищать. А остальные как нибудь сдюжат.
+44
-2
+42
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schwein
Кстати, я тут подумал. Вот я сегодня оплатил ребенку тренировки на октябрь.
Ему (возможно) через 10-11 лет очередной Милонов так же скажет, что родина дала лучших тренеров?
+28
-1
+27
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Overkiller
Ответ schwein
Главное, что детям депутатов и прочих государственных служащих не обязательно родину защищать. А остальные как нибудь сдюжат.
Так все эти "патриотизмы" с детского садика уже насаждаемые насильно и нужны для того чтобы "наши" дети с детства были зомбированы что бы защищать потом "их" детей. Причём, в первую очередь, от самого народа.
+19
-2
+17
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Marienburg
Без совести и чести существуют несвободные страны. Посему я тоже за то, чтобы молодые развивались в свободной
+18
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Marienburg
Без совести и чести существуют несвободные страны. Посему я тоже за то, чтобы молодые развивались в свободной
Война - Это Мир!
Свобода - Это Рабство
Порядок - Это Хаос!
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Newton “Pulsifer” Impulsifer
Фрик
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Николай Максаков
А я пока дома посижу!!!подай пример!
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ZONE85
Неужели так и сказал? Какие ж негодяи, заставлять свободно развиваться в свободной стране - это страшные пытки.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Николай Максаков
А я пока дома посижу!!!подай пример!
он вместе с журавлевым не тот поезд сел и уже более полутора лет все никак не доедет
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OldRedWhite
Тут уже необходимо просто провести опрос на какую иностранную разведку он работает ?
Это прямо противоречит и установкам Президента и имеет единственную цель внести раскол в российское общество !
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Газонокосильщик Хави
спросите его, верещал ли он так по поводу тяжелоатлетов и в предыдущие годы, когда спортсмены играли под нейтральным флагом
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Newton “Pulsifer” Impulsifer
Фрик
Плохая актёрская игра.
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Антиглор17
Так на нас ни кто не нападет, чего им защищать то 🤷‍♂️
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hiper26
Милоха, почитай труды отца Пигидия.
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Юрген
Ответ schwein
Кстати, я тут подумал. Вот я сегодня оплатил ребенку тренировки на октябрь. Ему (возможно) через 10-11 лет очередной Милонов так же скажет, что родина дала лучших тренеров?
Вы через 10-11 лет можете скооперироваться с такими же родителями и собственную сборную организовать. Ездить куда хотите и играть с кем хотите.
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СемёнСемёныч
Ответ Andrei Cherednichenko
🤡🤡
Вы из цирка?
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Andrei Cherednichenko
Ответ СемёнСемёныч
Откуда такой вывод? Мы свободно живём.
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СемёнСемёныч
Ответ Marienburg
Без совести и чести существуют несвободные страны. Посему я тоже за то, чтобы молодые развивались в свободной
Так спортсмены и развиваются у нас, условия все созданы.
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СемёнСемёныч
Ответ deemass
"а не просто развивались в свободной стране без совести и чести" Наконец то хоть признали что живем в несвободной
Откуда такой вывод? Мы свободно живём.
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Алексѣй Пестовъ
"Мы заинтересованы, чтобы молодые спортсмены защищали Родину"

На месте молодых спортсменов я бы испугался
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Ярик01
Так может всех спортсменов через срочную службу призвать, с 18 лет, что они косят по категории В
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f0mk4
Какой сказочный, почему он принимает законы.....
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Wiley Fox
Думаю, мы заинтересованы в том, чтобы молодые российские спортсмены с честью защищали свою Родину, свою страну, а не просто свободно развивались в свободной стране без совести и чести.

----

Это Россия свободная страна?

А почему тогда за сжигание корана дают сроки? Как сжигание торы, библии или корана повредит этому единому богу? Он так уязвим?

А когда атеистов начнут сжигать на кострах?
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La Gushka
Говорит Министерство правды...
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