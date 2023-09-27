Депутат Журова о бойкоте игр с российскими командами: «УЕФА пойдет на поводу, если откажется половина Европы. Текущие соревнования абсолютно не про спорт»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Светлана Журова Государственная дума Футбольная ассоциация Англии УАФ квалификация Евро U-17 Политика Футбол

Светлана Журова высказалась об отказе ряда стран играть с российскими командами.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам – они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Вскоре после решения УЕФА об отказе играть с российскими командами заявили в Англии, Польше, Латвии, Швеции и Дании.

«Это дело нашего выбора: мы едем в нейтральном статусе, и другие отказываются участвовать, или мы едем, потому что нам разрешили, ни на кого не обращая внимания. Каждый раз нам так показывают, что их дело исключительно про политику.

Какой смысл бойкотировать юниорские соревнования? В них же даже не взрослые люди принимают участие. Как это связано с событиями на Украине? Текущие спортивные соревнования абсолютно не про спорт. Допуск наших футболистов определенно вызовет серию бойкотов, и так будет оказываться давление на УЕФА.

Англия и Украина – только первые страны, начавшие бойкотировать матчи с нашими спортсменами. Дальше подключатся страны Прибалтики, Польша и еще много кто. Конечно, если половина Европы решит не участвовать в матчах с командами из России, УЕФА не будет им противостоять, а пойдет на поводу», – сказала депутат Госдумы.

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11 комментариев

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Виктор Челядинов
российский спорт тоже никогда не был про спорт, а был исключительно про политику кремлёвского карлика
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Саша Пушкин
Заметьте как все эти говорящие головы затаились вчера в ожидании развития событий.
Категорично высказались лишь уж совсем оголтелые. А сейчас польется.
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angliiskiilion
Ответ владимир семенов
Страна изгой теперь навсегда,даже Иран участвует на международных чемпионатах,а мы навряд
какой там Иран, даже Беларусь, Эритрея, Туркменистан и Северная Корея участвуют
+7
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+7
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владимир семенов
Страна изгой теперь навсегда,даже Иран участвует на международных чемпионатах,а мы навряд
+5
-2
+3
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iPatrick
Что же такого ужасного происходило в январе 2022-го в наших жизнях, что надо было доводить до такой безнадеги?! 😢
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СИ
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Права Журова- если про футбол то надо уволить нынешнее руководство рфс и РПЛ , а тем кто придёт им на смену надо засучать рукава и работать работать и работать и выводить наш футбол из того состояния в котором наш футбол оказался в последние годы.
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the80dream
Ответ Виктор Челядинов
российский спорт тоже никогда не был про спорт, а был исключительно про политику кремлёвского карлика
Ну тебе из незалежной, с такой аватаркой виднее
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Такие дела
Ответ angliiskiilion
какой там Иран, даже Беларусь, Эритрея, Туркменистан и Северная Корея участвуют
Да какой спорт! Даже нигериец и зулус могут открыть аккаунт бинанс
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angliiskiilion
Ответ Такие дела
Да какой спорт! Даже нигериец и зулус могут открыть аккаунт бинанс
зулусы когда то чудом победили британцев, но потом британцы сели на одно колено и начали шмалять
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Такие дела
Ответ angliiskiilion
зулусы когда то чудом победили британцев, но потом британцы сели на одно колено и начали шмалять
Это были буры, а не одни зулусы
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