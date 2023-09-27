Депутат Журова о бойкоте игр с российскими командами: «УЕФА пойдет на поводу, если откажется половина Европы. Текущие соревнования абсолютно не про спорт»

Светлана Журова высказалась об отказе ряда стран играть с российскими командами.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам – они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Вскоре после решения УЕФА об отказе играть с российскими командами заявили в , Польше, Латвии, Швеции и Дании.

«Это дело нашего выбора: мы едем в нейтральном статусе, и другие отказываются участвовать, или мы едем, потому что нам разрешили, ни на кого не обращая внимания. Каждый раз нам так показывают, что их дело исключительно про политику.

Какой смысл бойкотировать юниорские соревнования? В них же даже не взрослые люди принимают участие. Как это связано с событиями на Украине? Текущие спортивные соревнования абсолютно не про спорт. Допуск наших футболистов определенно вызовет серию бойкотов, и так будет оказываться давление на УЕФА.

Англия и Украина – только первые страны, начавшие бойкотировать матчи с нашими спортсменами. Дальше подключатся страны Прибалтики, Польша и еще много кто. Конечно, если половина Европы решит не участвовать в матчах с командами из России, УЕФА не будет им противостоять, а пойдет на поводу», – сказала депутат Госдумы.

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