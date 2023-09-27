Булыкин о «Спартаке»: «Чемпионский титул выиграть не может, что об ЛЕ говорить. Соболев не прав ни в чем, но это его мысли – у нас многие от футбола перешли к шоу»

Теги Спартак Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Александр Соболев Футбол

Дмитрий Булыкин посчитал шуткой слова Александра Соболева о «Спартаке» в ЛЕ.

Напомним, Соболев заявил, что «Спартак» в 2022 году мог выиграть Лигу Европы, если бы не отстранение российских команд от международных турниров.

«Соболев, конечно, ни в чем не прав. Но это его мысли. Он так прикалывается над всеми. Не стоит на это обращать внимание. У нас уже очень многие перешли от футбола к шоу-программам.

«Спартак» не может чемпионский титул выиграть, что уж говорить о Лиге Европы. Соболев, конечно, шутит и пытается привлечь внимание. Но выглядит это не очень умно», – сказал экс-игрок «Локомотива».

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20 комментариев

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Джованни Джованни
мдааааа,Булыкин,прям,кладезь ума.Ну-ну
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С бодуна
Ферма налетела
Булыкин в Голландии на ведущих ролях был
А Соболев только в нашем болоте
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спокойный
Булочкин как был плюшевый зайчик - дуралей так и остался...к сожалению...
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С бодуна
Ответ спокойный
да-да, разрывал тюльпаноголовых...))) такого ужаса я еще не читал))) гони дальше) подпишусь на тебя)
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Только посмотри гонки бомбардиров когда Булыкин там играл 😎
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Пользователь Имени
Бедная аномальная Севилья )
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Андрей Петров
Будыкину о чемпионстве говорить,сам ни разу не был)
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counsel
Булыкин, когда голеньким для журналов фотографировался, наверное, о футболе думал
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Олег Кузнецов
Гигант мысли вышел свою аналитику давать. Счас еще Вовка Быстров и Мостовой подтянутся.
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Igorsm
ага, Дмитрий Булыкин много у нас выиграл
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Spartakus1984
Что значит,что Соболев не прав?А Булыкин прав?Почему у Соболева не моежт быть своего мнения?Да и кто может знать выиграл бы или нет,Булыкин что ли Ванга?Хоть вероятность победы была и мала но она была и чемпионство в своей стране вообще не причем, разный формат турниров. Булыкин такой глупый, еще хотел депутатом стать.
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Никому_никабельный
В полку Мостовых, Канчельскисов и прочих футбольных фриков прибыло
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Мукунку хороший
Дебиликин)
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hulk&boloto
Ответ Джованни Джованни
мдааааа,Булыкин,прям,кладезь ума.Ну-ну
Это его не взяли в депутаты, даже по списку?)
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Pok_Toholo
Ответ counsel
Булыкин, когда голеньким для журналов фотографировался, наверное, о футболе думал
А ты почему именно этот факт его биографии вспомнил?)) Небось и фоточка припрятана))
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counsel
Ответ Pok_Toholo
А ты почему именно этот факт его биографии вспомнил?)) Небось и фоточка припрятана))
у меня есть фото с одетым Булыкиным, если тебе очень интересно. у него были яркие матчи и за Локомотив, и за сборную, но на образец серьёзного отношения к футболу он не наиграл, к сожалению.
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