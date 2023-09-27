Булыкин о «Спартаке»: «Чемпионский титул выиграть не может, что об ЛЕ говорить. Соболев не прав ни в чем, но это его мысли – у нас многие от футбола перешли к шоу»
Дмитрий Булыкин посчитал шуткой слова Александра Соболева о «Спартаке» в ЛЕ.
Напомним, Соболев заявил, что «Спартак» в 2022 году мог выиграть Лигу Европы, если бы не отстранение российских команд от международных турниров.
«Соболев, конечно, ни в чем не прав. Но это его мысли. Он так прикалывается над всеми. Не стоит на это обращать внимание. У нас уже очень многие перешли от футбола к шоу-программам.
«Спартак» не может чемпионский титул выиграть, что уж говорить о Лиге Европы. Соболев, конечно, шутит и пытается привлечь внимание. Но выглядит это не очень умно», – сказал экс-игрок «Локомотива».
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Булыкин в Голландии на ведущих ролях был
А Соболев только в нашем болоте
Только посмотри гонки бомбардиров когда Булыкин там играл 😎