Молодежная сборная России проведет сбор в Бразилии – сыграют с молодежками местных топ-клубов

Теги сборная России U-21 премьер-лига Россия Сборная России по футболу Спорт-Экспресс Футбол

Молодежная сборная России проведет сбор в Бразилии.

По данным «Спорт-Экспресса», это случится в октябре.

На сборах запланированы товарищеские матчи с молодежными командами местных топ-клубов.

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9 комментариев

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Борис Энгельгардт
ну и здорово
наши янгстеры наверное довольны
+4
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Артем Русанов
Круто, поздравляю ребят !
+1
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argentina10
вот это круто, надеюсь будут показывать..
+1
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Магомед Саид Амирханов
Вот здорово!
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Gerald1
СыграюТ
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Антоха Картоха
К кому там Кастильо Валенсия летел?)))
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Сергей Галынский
Классео!
Египет,Бразилия
Потом можно и в Турцию
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ iPatrick
Надо выпрашивать вайлд кард на "Копа Америка". Там нередко участвуют приглашенные сборные. То, что молодежка сгоняет в Бразилию - это гуд. Похоже на то, как в СССР избранные счастливчики от определенной отрасли ездили в ГДР или Кубу там какую. Дети таких рабочих были самыми крутыми во дворе. Родители им привозили жвачки с драгоценными вкладышами! Ска, я опять вернулся в это ярмо! Ходить строем, славить вождя, думать как все
Хорошо начал комментарий. 😁
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