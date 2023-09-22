Молодежная сборная России проведет сбор в Бразилии – сыграют с молодежками местных топ-клубов

Молодежная сборная России проведет сбор в Бразилии.

По данным «Спорт-Экспресса», это случится в октябре.

На сборах запланированы товарищеские матчи с молодежными командами местных топ-клубов.

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