Вратарь России U21 Дегтев: «Международные матчи важны. Они помогают выйти из пузыря и понять наш уровень»

Теги сборная России U-21 премьер-лига Россия сборная Узбекистана U-21 товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Сочи Александр Дегтев Футбол

Вратарь молодежной сборной России объяснил, почему важны международные матчи.

11 сентября сборная России U21 победила сверстников из Узбекистана (2:0) в гостях. На 2-й минуте забил полузащитник «Ростова» Алексей Колтаков, на 15-й – форвард «Урала» Илья Ишков.

«Убежден, что международные матчи важны, они помогают выйти из своего пузыря и понять наш уровень. Возможно, до матчей кто-то считал, что Узбекистан слабая команда. Но это не так. Узбекистан выиграл кубок Азии до 20 лет и участвовал на чемпионате мира 2023 года в Аргентине, где смог выйти из группы.

Отмечу также атмосферу на стадионе, на первом матче было 5 тысяч зрителей, был фанатский сектор с барабанами, и весь стадион гнал хозяев вперед. На втором матче также было много зрителей, и приятно, что они были очень вежливыми: болели за свою команду, но также хлопали нашим удачным действиям, а после матча и вовсе кричали «Россия, Россия» и «молодцы», – сказал вратарь «Сочи» и молодежной сборной России Александр Дегтев.

Это был второй матч между молодежными сборными России и Узбекистана. Первый, который также проходил в Бухаре 8 сентября, завершился результативной ничьей – 3:3.

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2 комментария

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Ваня Шипитко
Наш уровень - пузырь
+9
-1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
Ответ Ваня Шипитко
Наш уровень - пузырь
согласен.
+4
0
+4
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