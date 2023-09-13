Вратарь России U21 Дегтев: «Международные матчи важны. Они помогают выйти из пузыря и понять наш уровень»

Вратарь молодежной сборной России объяснил, почему важны международные матчи.

11 сентября сборная России U21 победила сверстников из Узбекистана (2:0) в гостях. На 2-й минуте забил полузащитник «Ростова» Алексей Колтаков, на 15-й – форвард «Урала» Илья Ишков.

«Убежден, что международные матчи важны, они помогают выйти из своего пузыря и понять наш уровень. Возможно, до матчей кто-то считал, что Узбекистан слабая команда. Но это не так. Узбекистан выиграл кубок Азии до 20 лет и участвовал на чемпионате мира 2023 года в Аргентине, где смог выйти из группы.

Отмечу также атмосферу на стадионе, на первом матче было 5 тысяч зрителей, был фанатский сектор с барабанами, и весь стадион гнал хозяев вперед. На втором матче также было много зрителей, и приятно, что они были очень вежливыми: болели за свою команду, но также хлопали нашим удачным действиям, а после матча и вовсе кричали «Россия, Россия» и «молодцы», – сказал вратарь « » и молодежной сборной России Александр Дегтев.

Это был второй матч между молодежными сборными России и Узбекистана. Первый, который также проходил в Бухаре 8 сентября, завершился результативной ничьей – 3:3.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS