Семшов о времени матчей Кубка: «Футболисты и тренеры тоже хотят Лигу чемпионов, лучше сыграть в неудобное время для всех. Если хотим вернуться, нужно соблюдать правила»

Игорь Семшов поддержал согласование времени матчей Кубка России с еврокубками.

Ранее РФС пояснил, что по согласованию с необходимо завершать матчи Фонбет Кубка России не позднее чем за 15 минут до начала еврокубковых матчей. Этим объясняется невозможность проведения кубковых матчей в вечернее время.

«Соглашение с УЕФА о проведении матчей Кубка России в рабочее время, потому что вечером эфирное место должно быть отдано для еврокубков, адекватно даже после высказывания Чеферина о нашем возвращении на международные соревнования лишь по окончании СВО. Люди могут посмотреть футбол и в Кубке, и в еврокубках.

Мы сами понимаем, что нас быстро никто не вернет на международную арену. Безусловно, мы должны придерживаться правил УЕФА, если хотим вернуться в . И матчи Кубка раскидывать, чтобы всем было удобно.

Футболисты и тренеры тоже хотят Лигу чемпионов, там есть на что и на кого посмотреть. Поэтому лучше сыграть в неудобное время для всех, но в то же время все будут наслаждаться футболом высокого уровня», – сказал бывший игрок сборной России.

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch