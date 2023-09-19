Семшов о времени матчей Кубка: «Футболисты и тренеры тоже хотят Лигу чемпионов, лучше сыграть в неудобное время для всех. Если хотим вернуться, нужно соблюдать правила»

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Игорь Семшов поддержал согласование времени матчей Кубка России с еврокубками.

Ранее РФС пояснил, что по согласованию с УЕФА необходимо завершать матчи Фонбет Кубка России не позднее чем за 15 минут до начала еврокубковых матчей. Этим объясняется невозможность проведения кубковых матчей в вечернее время.

«Соглашение с УЕФА о проведении матчей Кубка России в рабочее время, потому что вечером эфирное место должно быть отдано для еврокубков, адекватно даже после высказывания Чеферина о нашем возвращении на международные соревнования лишь по окончании СВО. Люди могут посмотреть футбол и в Кубке, и в еврокубках.

Мы сами понимаем, что нас быстро никто не вернет на международную арену. Безусловно, мы должны придерживаться правил УЕФА, если хотим вернуться в Европу. И матчи Кубка раскидывать, чтобы всем было удобно.

Футболисты и тренеры тоже хотят Лигу чемпионов, там есть на что и на кого посмотреть. Поэтому лучше сыграть в неудобное время для всех, но в то же время все будут наслаждаться футболом высокого уровня», – сказал бывший игрок сборной России.

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15 комментариев

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Nik Yeremich
ну ничего, обычные смердные у начальства то отпросятся с работы чтобы на матч в 3 часа дня успеть
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Umnik9
Ну да, футбол ведь не для болельщиков, а для футболистов. Л-логика.
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flash166
Тоесть играть чемпионшип в мидвик во время лч можно , а кубок России , еще и не вечерний слот ,нельзя. Бред
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Nik Yeremich
Ответ UseR
А ты ревльно будешь смотреть краснодар динамо вместо милан ньюкасл?
причём здесь Лига Чемпионов если я говорю о том, что сегодня в расписании Кубка России стоял матч в три часа дня, ладно школьники, студенты, домохозяйки, и пенсионеры, да и те у кого сменный график смогли попасть спокойно, остальные как любители футбола будут отпрашиваться? у кого к примеру с 9 до 18 рабочий день.
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Akhor100
Ответ UseR
А ты ревльно будешь смотреть краснодар динамо вместо милан ньюкасл?
Тут речь о людях, которые хотят сходить на стадион поддержать свою команду. Забугорные Милан с Ньюкаслом им вообще не сдались
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Эдуард Романов
Ответ UseR
А ты ревльно будешь смотреть краснодар динамо вместо милан ньюкасл?
Вы переоцениваете лч постоянно, за весь турнир там смотрительных матчей если 10 наберется и то хорошо, это что касается нейтрального зрителя , это я все к тому, что то г.вно, что это
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Akhor100
Какой же РФС примерный 👏
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Пикачу82
А завтра Семшов решит Ментовские войны по НТВ посмотреть, тоже матчи переносить?
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samarskij-kuzmich
Сам того не подозревая, дмскредитиповал весь российской футбол.
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samarskij-kuzmich
Ответ UseR
А ты ревльно будешь смотреть краснодар динамо вместо милан ньюкасл?
А что не так? Я, например, вместо матча ПСЖ-МЮ я лучше посмотрю матч Крыльев с любым соперником. А если футболисты думают не о своем матче, а о том, как бы вечером посмотреть еврокубки, то просто кринж какой-то...
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samarskij-kuzmich
Ответ оле - топ юрген - клоп
Ага, так и вижу как толпы людей идут смотреть футбол околодворовых команд вместо Лиги Чемпионов 🤡
Как раз толпы людей ходят на клубы из своего города, а к матчам ЛЧ равнодушны. И это логично. По вашей логике зачем мне идти смотреть, как друг проведет поединок по боксу на первенство района, ялучше побегу смотреть выставочные бои в это время? ))
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