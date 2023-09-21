Советник президента УЕФА назвал грандиозным проект РФС «Футбол в школе»

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС детский футбол Р-Спорт Футбол

Советника президента УЕФА впечатлил проект РФС «Футбол в школе».

В четверг в Москве состоялась церемония открытия Школьной футбольной лиги РФС. Соревнования в рамках проекта проходят с 20 по 24 сентября.

«РФС в рамках стратегии до 2030 года развивает все виды футбола в стране. В проекте принимают участие более миллиона мальчиков и девочек, а самые талантливые станут игроками профессиональных клубов и сборных. Это грандиозный проект, но его результаты проявятся позже.

Самое главное, чтобы вы все наслаждались и полюбили футбол на всю жизнь, чтобы в будущем привели своих детей. Я хотел бы поблагодарить всех за этот большой труд и энергию. Хотел бы пожелать всем тренерам успеха», – сказал советник президента УЕФА Йозеф Климент.

«Футбол в школе» – проект РФС, дающий школьникам возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Ответ KOS14
При этом в 95% школ страны нет не то что футбольного поля, но и мини-футбольных ворот в спортзале. Но миллион мальчишек и девчонок это не смущает
Поделитесь, пожалуйста, источником статистики.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
Ответ Owen_the_Simple
Поделитесь, пожалуйста, источником статистики.
К чему у ЦИПСО спрашивать об источнике)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крыло советов
Хотите постоянного результата, сделайте как в США спортивные клубы привязанные к школам и давайте привилегии за результаты, чтобы карьера спортсмена начиналась со старших классов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
Отлично.Сейчас у каждой школы есть свой стадион,где можно активно играть в футбол! Благо стадионов понастроили очень много при школах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий