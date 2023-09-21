Советник президента УЕФА назвал грандиозным проект РФС «Футбол в школе»

Советника президента УЕФА впечатлил проект РФС «Футбол в школе».

В четверг в Москве состоялась церемония открытия Школьной футбольной лиги РФС. Соревнования в рамках проекта проходят с 20 по 24 сентября.



«РФС в рамках стратегии до 2030 года развивает все виды футбола в стране. В проекте принимают участие более миллиона мальчиков и девочек, а самые талантливые станут игроками профессиональных клубов и сборных. Это грандиозный проект, но его результаты проявятся позже.

Самое главное, чтобы вы все наслаждались и полюбили футбол на всю жизнь, чтобы в будущем привели своих детей. Я хотел бы поблагодарить всех за этот большой труд и энергию. Хотел бы пожелать всем тренерам успеха», – сказал советник президента УЕФА Йозеф Климент.

«Футбол в школе» – проект РФС, дающий школьникам возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях.

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