Абаскаль о 3:0 с «Пари НН»: «Спартак» контролировал игру, победа заслуженная. Важно, что во 2-й раз подряд не пропустили»

Теги Спартак премьер-лига Россия Пари НН Кристофер Мартинс Перейра Матч ТВ Павел Маслов Михаил Игнатов Гильермо Абаскаль Павел Мелешин Футбол

Гильермо Абаскаль рад победе «Спартака» над «Пари НН» (3:0).

– Мы, конечно же, довольны. Мы вышли в следующий этап [Фонбет Кубка России] с первого места. Особенно важно, что мы во второй раз подряд не пропустили голов. Это отрадно и важно для команды.

В целом команда провела серьезную игру, показала хорошее отношение с 1‑й по 90‑ю минуту, контролировала игру. Все показали нужную самоотдачу.

Нужно отдать должное всем ребятам. К примеру, Павлу Маслову, который сыграл впервые в сезоне. Все молодцы, победа заслуженная.

Нужно отдать должное сопернику. «Пари НН» бьется до конца с любым соперником. Они в хорошей форме, но мы победили в матчах с ними два раза. Это говорит о многом.

– Вместо кого изначально планировался выход Кристофера Мартинса? Он должен был сразу поменять Павла Мелешина или другого игрока?

– Появлялись очень большие пространства, и он мог пользоваться этим и убегать вперед, как и Игнатов.

– Какие остались задачи на Кубок теперь?

– Было важно сегодня одержать четвертую победу в четырех матчах. Плюс то, что не пропустили голы, дает команде уверенность в чемпионате. Это будет давать подспорье. В Кубке будем со всем уважением к соперникам играть, а дальше – плей‑офф, – сказал главный тренер «Спартака».

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45 комментариев

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bevooch
вчера, 21:07 Шнякин о «Спартаке»:
>Еще я знаю, что не всем в команде нравится положение Промеса. Иногда он доигрывает матчи так, что замены напрашиваются, но Абаскаль в него верит, постоянно дает по 90 минут.

Вообще, грех не вспомнить, что у Промеса из 110 голов за Спартак (и скольких-то десятков ГП), очень немалая часть забита после 75 и даже после 90 минут на поле. Он минимум трижды забивал в меньшинстве. Он забивал Зениту при 7:1, когда вся остальная команда уже хотела, чтобы все это поскорее закончилось.

Он вообще никогда не перестает играть.

А при Абаскале Промес стал лучшим Промесом за всю свою историю. Не только по результативности, а еще по прессингу, борьбе и работе на команду. И сегодня в очередной раз это доказал. За десять минут: ключевой пас на Классена, голевой на Мартинса и просто космической красоты голешник.
При всем уважении к Данни, Вагнеру Лаву и прочим, Антоха уже лучший легионер в истории РПЛ, как мне кажется, по очень многим параметрам.
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6tspey7tb5
Что ты тут нам заливаешь. Царь уже сказал что ты в футбол не играл, что автоматический тебя лишает лицензии.
+31
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Никита Самарин
Спартак сегодня играл рационально, без лишних эмоций. Ну и стоит отметить, что когда на поле был Мелёшин (здоровья), центр нападения откровенно проседал.
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Дмитрий Новиков
Ответ 6tspey7tb5
Что ты тут нам заливаешь. Царь уже сказал что ты в футбол не играл, что автоматический тебя лишает лицензии.
и она переходит тому кто играл и разбирается)
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Василий Питерский
Ответ yarik08pro@gmail.com
И как чеканка влияет на тренерский работу?
Спроси у Мостового. Мы сами не понимаем
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Mihail0910
А 1000 раз начеканить можешь, чтоб умничать тут?
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Caniball
Ответ Никита Самарин
Спартак сегодня играл рационально, без лишних эмоций. Ну и стоит отметить, что когда на поле был Мелёшин (здоровья), центр нападения откровенно проседал.
С Мелешиным так каждую игру, когда он выходит.
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Eugene88
Ответ 6tspey7tb5
Что ты тут нам заливаешь. Царь уже сказал что ты в футбол не играл, что автоматический тебя лишает лицензии.
Я чот подумал, а по логике моста как быть гинекологам вообще в своей профессии?🧐
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Kit Belleu
Ответ Никита Самарин
Спартак сегодня играл рационально, без лишних эмоций. Ну и стоит отметить, что когда на поле был Мелёшин (здоровья), центр нападения откровенно проседал.
Не гибкий игрок,по игре и сложению.Ему не мышцы качать ,а аэробикой,гимнастикой заняться.Гибкости нет.
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Тимофей Павлов
Не считая тренера 18 года Абаскаль самый лучший тренер
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Peter Parker
Ответ Bartez1986
кстати, при объявлении состава на многих ресурсах полоскали Маслова. а провёл нормальный матч абсолютно
С учетом недостатка практики, вообще отлично. Да и Максименко был хорош, даже было обидно, что несколько раз, когда он хорошо разыгрывал вперед, Пруцев и Медина пару раз поленились бороться за мяч и просто смотрели со стороны
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Олимпионик
Ответ Тимофей Павлов
Не считая тренера 18 года Абаскаль самый лучший тренер
Абаскаль не играл в футбол. Лучший тренер - Мостовой.
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Роман
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в кубке есть премиальные за победы в одном конкретном матче, значит стимул есть играть ребятам.
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Bartez1986
кстати, при объявлении состава на многих ресурсах полоскали Маслова. а провёл нормальный матч абсолютно
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Далер Гайнеев
Ответ Eugene88
Я чот подумал, а по логике моста как быть гинекологам вообще в своей профессии?🧐
А ветеринарам?
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добрый грек
Ответ Eugene88
Я чот подумал, а по логике моста как быть гинекологам вообще в своей профессии?🧐
мужикам вообще не вариант
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Vorhun
Третий матч подряд на ноль, с Ахматом 0-0 сыграли
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Ильдар Фарукшин
Главное Динамо. Как орал Генич выпусти Соболя. Я так не хотел, он к ментам нужен. А Антошка на 10 минут, вышел размялся, как на тренировки. Промес лучший ❤️❤️❤️❤️
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Kit Belleu
Ответ Андрей Петров
Я неудевлюсь если все матчи выиграют в группе,и сразу вылетят в плей-офф.
Эти могут.В центре нет игры совсем.
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Алар
Пропустили же, только гол не засчитали))
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6tspey7tb5
Ответ Дмитрий Новиков
и она переходит тому кто играл и разбирается)
У Мостового в бдсм играх стоп слово Лицензия.
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wlad wasew
После ВЫЕЗДА, уже 23.09. играть. С ДИНАМО. КАК ? Где такое видано ?!?!
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yarik08pro@gmail.com
Ответ Mihail0910
Я так понимаю, что ты мастер средних юмористических форм, раз сам смеёшься над своими шутками.
Хотя бы есть на чем смеяться
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Mihail0910
Ответ yarik08pro@gmail.com
Хотя бы есть на чем смеяться
Душновато становится
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Mihail0910
Ответ yarik08pro@gmail.com
Комментарий удален модератором
Я так понимаю, что ты мастер средних юмористических форм, раз сам смеёшься над своими шутками.
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