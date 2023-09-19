Абаскаль о 3:0 с «Пари НН»: «Спартак» контролировал игру, победа заслуженная. Важно, что во 2-й раз подряд не пропустили»
Гильермо Абаскаль рад победе «Спартака» над «Пари НН» (3:0).
– Мы, конечно же, довольны. Мы вышли в следующий этап [Фонбет Кубка России] с первого места. Особенно важно, что мы во второй раз подряд не пропустили голов. Это отрадно и важно для команды.
В целом команда провела серьезную игру, показала хорошее отношение с 1‑й по 90‑ю минуту, контролировала игру. Все показали нужную самоотдачу.
Нужно отдать должное всем ребятам. К примеру, Павлу Маслову, который сыграл впервые в сезоне. Все молодцы, победа заслуженная.
Нужно отдать должное сопернику. «Пари НН» бьется до конца с любым соперником. Они в хорошей форме, но мы победили в матчах с ними два раза. Это говорит о многом.
– Вместо кого изначально планировался выход Кристофера Мартинса? Он должен был сразу поменять Павла Мелешина или другого игрока?
– Появлялись очень большие пространства, и он мог пользоваться этим и убегать вперед, как и Игнатов.
– Какие остались задачи на Кубок теперь?
– Было важно сегодня одержать четвертую победу в четырех матчах. Плюс то, что не пропустили голы, дает команде уверенность в чемпионате. Это будет давать подспорье. В Кубке будем со всем уважением к соперникам играть, а дальше – плей‑офф, – сказал главный тренер «Спартака».
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>Еще я знаю, что не всем в команде нравится положение Промеса. Иногда он доигрывает матчи так, что замены напрашиваются, но Абаскаль в него верит, постоянно дает по 90 минут.
Вообще, грех не вспомнить, что у Промеса из 110 голов за Спартак (и скольких-то десятков ГП), очень немалая часть забита после 75 и даже после 90 минут на поле. Он минимум трижды забивал в меньшинстве. Он забивал Зениту при 7:1, когда вся остальная команда уже хотела, чтобы все это поскорее закончилось.
Он вообще никогда не перестает играть.
А при Абаскале Промес стал лучшим Промесом за всю свою историю. Не только по результативности, а еще по прессингу, борьбе и работе на команду. И сегодня в очередной раз это доказал. За десять минут: ключевой пас на Классена, голевой на Мартинса и просто космической красоты голешник.
При всем уважении к Данни, Вагнеру Лаву и прочим, Антоха уже лучший легионер в истории РПЛ, как мне кажется, по очень многим параметрам.