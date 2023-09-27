Антони встретится с полицией в связи с обвинениями в насилии. Вингер «МЮ» готов отдать телефон, чтобы помочь расследованию

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия девушки и спорт Антони Футбол

Антони даст показания по делу об обвинениях в насилии.

Как сообщает The Times, вингер «Манчестер Юнайтед» во вторник вылетел из Сан-Паулу в Англию и согласился встретиться с полицией Большого Манчестера в связи с обвинениями в насилии. 

Некоторые источники утверждают, что футболист готов передать свой телефон полиции, чтобы помочь ей в расследовании. Он по-прежнему будет отстранен от работы с командой.

Напомним, в июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм. Диджей и инфлюэнсер в сентябре дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты переписок. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование.

Кроме того, в своем заявлении в полицию Каваллин указала, что в январе 2023 года Антони напал на нее «из ревности», и его действия привели к смещению силиконового имплантата в груди.

Вскоре еще две девушки обвинили бразильца в неподобающем поведении. Банкир Ингрид Лана заявила, что Антони напал на нее в 2022 году, а инфлюэнсер и студентка юридического факультета Райса Де Фрейтас утверждает, что получила телесные повреждения после нападения игрока в мае 2022 года. Сообщалось, что последнее заявление было отозвано. 

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10 комментариев

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Любезный Коссутий
Санчо согласился встретиться с Тен Хагом в связи с обвинениями в неуважении и подрыве авторитета. Вингер «МЮ» готов отдать Play Station, чтобы наладить отношения с тренером
+17
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+16
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Streetbor
у Санчо казалось бы вагон времени теперь, доказывай свою правоту. Весь фланг твой. Но в приставку шпилить интересней.
+11
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Mario14
Им даже за бабки не дают чтоли🤔
+2
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Александр Колосов
Ответ Streetbor
у Санчо казалось бы вагон времени теперь, доказывай свою правоту. Весь фланг твой. Но в приставку шпилить интересней.
Да у МЮ эта позиция как будто проклята. Сначала Гринвуд, воспитанник, с отличным ударом с обеих ног, потом Санчо, один из лучших по ассистам в топ5 лиг, к тому же англичанин, теперь 100млный Антони, которого Тен Хаг обещал в звезду воспитать. И все отстранены по неспортивным причинам.
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Серёга Терехов
Ответ Любезный Коссутий
Санчо согласился встретиться с Тен Хагом в связи с обвинениями в неуважении и подрыве авторитета. Вингер «МЮ» готов отдать Play Station, чтобы наладить отношения с тренером
Санчо готов извиниться и вернуться в команду. Но только если Тен Хаг продлит ему подписку пс+ на год 😁
+2
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Любезный Коссутий
Санчо согласился встретиться с Тен Хагом в связи с обвинениями в неуважении и подрыве авторитета. Вингер «МЮ» готов отдать Play Station, чтобы наладить отношения с тренером
Ведь ему нечего не стоит купить новую плойку
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Александр Колосов
Ответ Mario14
Им даже за бабки не дают чтоли🤔
Дают за бабки, а потом требуют ещё больше бабок
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Александр Колосов
А раньше нельзя было это сделать?
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Cristiano Ronaldo
100 миллионов на ветер выкинуты 😦
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Le Tallec
Поскорее бы закончилась эта сага. В ту или иную сторону.
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