Антони встретится с полицией в связи с обвинениями в насилии. Вингер «МЮ» готов отдать телефон, чтобы помочь расследованию

Антони даст показания по делу об обвинениях в насилии.

Как сообщает The Times, вингер « » во вторник вылетел из Сан-Паулу в Англию и согласился встретиться с полицией Большого Манчестера в связи с обвинениями в насилии.

Некоторые источники утверждают, что футболист готов передать свой телефон полиции, чтобы помочь ей в расследовании. Он по-прежнему будет отстранен от работы с командой.

Напомним, в июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка , обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм. Диджей и инфлюэнсер в сентябре дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты переписок. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование.

Кроме того, в своем заявлении в полицию Каваллин указала, что в январе 2023 года Антони напал на нее «из ревности», и его действия привели к смещению силиконового имплантата в груди.

Вскоре еще две девушки обвинили бразильца в неподобающем поведении. Банкир Ингрид Лана заявила, что Антони напал на нее в 2022 году, а инфлюэнсер и студентка юридического факультета Райса Де Фрейтас утверждает, что получила телесные повреждения после нападения игрока в мае 2022 года. Сообщалось, что последнее заявление было отозвано.

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