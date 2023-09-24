Рэшфорд попал в ДТП на Rolls-Royce после победы над «Бернли». Форвард «МЮ» не пострадал, машина получила повреждения
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попал в ДТП.
После победы над «Бернли» (1:0) в 6-м туре АПЛ команда вернулась в Кэррингтон на автобусе.
25-летний форвард уезжал из тренировочного центра за рулем Rolls-Royce стоимостью 700 тысяч фунтов и попал в ДТП.
Игрок не пострадал и избежал травм, однако машина получила повреждения. На кадрах с места происшествия видны вмятины на автомобиле Рэшфорда. Был сбит столб на островке безопасности.
Полицейские прибыли на место происшествия, но решили никого не задерживать.
У места, где Рэшфорд попал в аварию, останавливался полузащитник Бруну Фернандеш, чтобы предложить свою помощь.
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