Рэшфорд попал в ДТП на Rolls-Royce после победы над «Бернли». Форвард «МЮ» не пострадал, машина получила повреждения

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Футбол

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попал в ДТП.

После победы над «Бернли» (1:0) в 6-м туре АПЛ команда вернулась в Кэррингтон на автобусе.

25-летний форвард уезжал из тренировочного центра за рулем Rolls-Royce стоимостью 700 тысяч фунтов и попал в ДТП.

Игрок не пострадал и избежал травм, однако машина получила повреждения. На кадрах с места происшествия видны вмятины на автомобиле Рэшфорда. Был сбит столб на островке безопасности.

Полицейские прибыли на место происшествия, но решили никого не задерживать.

У места, где Рэшфорд попал в аварию, останавливался полузащитник Бруну Фернандеш, чтобы предложить свою помощь.

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9 комментариев

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JuVero
не в ворота, так в аварию хоть попал))
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Streetbor
хоть куда-то попал)
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nb8dwryv56
Пьяный?
+4
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Тиджани Бабангида
Понты присущи футболистам хоть в России хоть в Англии
+2
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Steppenwolf
Даже удивительно, что не травмировался. Впечатление такое, что если сейчас на Землю упадёт метеорит, он попадёт именно в Каррингтон.
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rimad format
Было бы странно дтп без повреждений
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Бекжан Тынаев
жалко машину
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Копатель морей
Как обычно разогнался и врезался в защитника?
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yurist Cherchesova
Ответ Тиджани Бабангида
Понты присущи футболистам хоть в России хоть в Англии
Пойдет купит себе ещё один РР, поддержит отечественного производителя
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