Гендиректор «МЮ» Арнольд провел внеочередное совещание с сотрудниками. Он ответил на «жесткие» вопросы о Гринвуде и Антони и заявил, что руководство верит в тен Хага и новичков

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Мэйсон Гринвуд Антони Ричард Арнольд Футбол

Гендиректор «МЮ» Ричард Арнольд обсудил с коллегами непростую обстановку в клубе.

Как передает The Telegraph, в понедельник он провел внеочередное совещание, одной из тем которого было недовольство сотрудников рядом проблем, возникших в этом сезоне.

Арнольд в онлайн-формате ответил на поступившие ему анонимные вопросы, касавшиеся в том числе линии поведения клуба в ситуациях с Мэйсоном Гринвудом и Антони. Также упоминался Джейдон Санчо.

Дискуссия характеризуется как бескомпромиссная, вопросы – как жесткие, отражающие царящую в клубе обеспокоенность и результатами на поле, и событиями за его пределами.

Арнольд отметил, что клуб придерживается инклюзивной культуры и не терпит домашнего насилия, а также защищал действия руководства, связанные с отстранением Гринвуда и его направлением в аренду в Испанию. Менеджер подчеркивал, что окончательное решение было принято только после внутреннего расследования.

Говоря о летних трансферах, гендиректор сказал, что в конечном счете они окажутся полезными, а также отметил, что боссы верят в главного тренера Эрика тен Хага.

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9 комментариев

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Baobabb forever
Благодаря конкретно 7Хагу появилось куча людей , болеющих против МЮ.
Вернее даже не МЮ, а конкретного тренера.
Альфач навел порядок и разогнал стариков.
А где результаты.
Пока только собирает свою голландскую шоблу и все
+8
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Пашка Донофф
Когда же уже это дом2 закончится… видимо только когда у глейзеров капля совести проснется и они продадут клуб
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Геннадий Тимченко
странное заявление в ходе матча Бавария - МЮ🤔означает ли оно, что после (если так случится) крупного поражения в этом матче руководство даст 10χαгγ "пендель под зад"❓🧐
+6
-3
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Waititi
как можно верить в тренера который винит футболистов ? состав у МЮ далеко не дешёвый, а игры нет, но неадекватны фаны МЮ опять заминусуют 🤣🤣🤣, хотя в очередной раз МЮ просто возят как Бернли.
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Olimjon Nazarov
Блин игрокам МЮ явно не хватает физики, ну думаю кроме Фернандеша. Все остальные выглядят усталым. Реш играет через боль, это видно. Желаю лучшего для МЮ и фанатов
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Ман Сити
Про очередную драку Пенальдеша с Лисандрой не было? Уже как минимум вторая. В этот раз в раздевалке после Брайтона
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BZB
Даже иногда кажется они просто умышленно издеваются.
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SegaYasch
Ответ Геннадий Тимченко
странное заявление в ходе матча Бавария - МЮ🤔означает ли оно, что после (если так случится) крупного поражения в этом матче руководство даст 10χαгγ "пендель под зад"❓🧐
Это вопросы к спортсу, почему собрание провели 3 дня назад, а новость появилась сейчас
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