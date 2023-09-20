Гендиректор «МЮ» Арнольд провел внеочередное совещание с сотрудниками. Он ответил на «жесткие» вопросы о Гринвуде и Антони и заявил, что руководство верит в тен Хага и новичков

Гендиректор «МЮ» Ричард Арнольд обсудил с коллегами непростую обстановку в клубе.

Как передает The Telegraph, в понедельник он провел внеочередное совещание, одной из тем которого было недовольство сотрудников рядом проблем, возникших в этом сезоне.

Арнольд в онлайн-формате ответил на поступившие ему анонимные вопросы, касавшиеся в том числе линии поведения клуба в ситуациях с и . Также упоминался .

Дискуссия характеризуется как бескомпромиссная, вопросы – как жесткие, отражающие царящую в клубе обеспокоенность и результатами на поле, и событиями за его пределами.

отметил, что клуб придерживается инклюзивной культуры и не терпит домашнего насилия, а также защищал действия руководства, связанные с отстранением Гринвуда и его направлением в аренду в Испанию. Менеджер подчеркивал, что окончательное решение было принято только после внутреннего расследования.

Говоря о летних трансферах, гендиректор сказал, что в конечном счете они окажутся полезными, а также отметил, что боссы верят в главного тренера Эрика тен .

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