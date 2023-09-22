Лингард извинился за вождение в нетрезвом виде. Экс-хавбека «МЮ» летом оштрафовали на 57 тысяч фунтов
Джесси Лингард извинился за вождение в нетрезвом виде.
В июле бывший футболист «Манчестер Юнайтед» был остановлен полицией в Манчестере. У него обнаружили двойную норму алкоголя. Джесси был оштрафован на 57 тысяч фунтов.
«Я хочу признать свою ошибку и публично извиниться за свои неприемлемые действия.
Я полностью понимаю и принимаю последствия своей ошибки, я подверг риску жизни других людей.
Мне жаль моих болельщиков и всех, кто следил за мной и поддерживал меня на протяжении всей карьеры. Я принимаю приговор суда и штраф», – сказал футболист.
В прошлом сезоне Лингард играл за «Ноттингем Форест». На данный момент футболист находится без клуба.
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