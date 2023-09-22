Лингард извинился за вождение в нетрезвом виде. Экс-хавбека «МЮ» летом оштрафовали на 57 тысяч фунтов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Ноттингем Форест Джесси Лингард алкоголь и спорт Футбол

Джесси Лингард извинился за вождение в нетрезвом виде.

В июле бывший футболист «Манчестер Юнайтед» был остановлен полицией в Манчестере. У него обнаружили двойную норму алкоголя. Джесси был оштрафован на 57 тысяч фунтов.

«Я хочу признать свою ошибку и публично извиниться за свои неприемлемые действия.

Я полностью понимаю и принимаю последствия своей ошибки, я подверг риску жизни других людей.

Мне жаль моих болельщиков и всех, кто следил за мной и поддерживал меня на протяжении всей карьеры. Я принимаю приговор суда и штраф», – сказал футболист.

В прошлом сезоне Лингард играл за «Ноттингем Форест». На данный момент футболист находится без клуба.

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15 комментариев

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Snup4ic
Нехило оштрафовали, штраф исходя из дохода классная тема, бьёт по кошельку и бедным и богатым
+23
0
+23
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tankist231
У нас бы такие штрафы, а не 30 тысяч рублей, возможно меньше бы бухих за рулём ездили, бухой за рулём - зло
+13
0
+13
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Алекс Мелкумян
Такого полузащитника МЮ затравили, сволочи... ой, не тот пост
+6
-1
+5
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tankist231
Ответ Алексей Супонинский
Меня на 15 штрафанули , как раз пьяным ездил 😁
Мало, я бы штраф давал большой и пожизненное лишение прав
+3
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+3
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Алексей Супонинский
Ответ tankist231
Мало, я бы штраф давал большой и пожизненное лишение прав
Всего лишь 5 раз попадался. Че ты так строго ?
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+1
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Talgat Ergeshov
Ответ tankist231
У нас бы такие штрафы, а не 30 тысяч рублей, возможно меньше бы бухих за рулём ездили, бухой за рулём - зло
у нас в кз артисту известному (топ-5) дали 20 ч. общественных работ и штрав в сумме на 35000 тг., а он был даже не в алкогольном,а в норкотическом опьянение,материл полицейски и кидался на них) вот так))
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tankist231
Ответ Алексей Супонинский
Всего лишь 5 раз попадался. Че ты так строго ?
Ну да, это же не 6 раз)
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Алекс Мелкумян
Ответ QWertY
Проклятый Оле, не ставил этого топаря и профика в основу, а потом и вовсе выкинул на мороз. Пускай сейчас локти кусает
Лакомый кусочек для всех топ клубов, как Погба, ДДХ и Байи, усилит любой топ-клуб
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AndrewBegoun
На сколько был оштрафован?
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bzm77
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Зачем он будучи миллионером садится за руль пьяным? У него что личного водителя нет?
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tankist231
Ответ Talgat Ergeshov
у нас в кз артисту известному (топ-5) дали 20 ч. общественных работ и штрав в сумме на 35000 тг., а он был даже не в алкогольном,а в норкотическом опьянение,материл полицейски и кидался на них) вот так))
Блат всё решает, в Европе думаю с этим тяжелее
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