Лингард извинился за вождение в нетрезвом виде. Экс-хавбека «МЮ» летом оштрафовали на 57 тысяч фунтов

Джесси Лингард извинился за вождение в нетрезвом виде.

В июле бывший футболист « » был остановлен полицией в Манчестере. У него обнаружили двойную норму алкоголя. был оштрафован на 57 тысяч фунтов.

«Я хочу признать свою ошибку и публично извиниться за свои неприемлемые действия.

Я полностью понимаю и принимаю последствия своей ошибки, я подверг риску жизни других людей.

Мне жаль моих болельщиков и всех, кто следил за мной и поддерживал меня на протяжении всей карьеры. Я принимаю приговор суда и штраф», – сказал футболист.

В прошлом сезоне Лингард играл за « ». На данный момент футболист находится без клуба.

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch