Покупая Антони, «МЮ» был не в курсе, что в мае 2022-го студентка подала в полицию заявление о нападении. Клуб узнал об этом в сентябре 2023-го из прессы

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия светская хроника происшествия девушки и спорт Антони Футбол

«Манчестер Юнайтед» не знал о проблемах Антони с законом, покупая его в 2022-м.

Как передает The Telegraph, манкунианцы не были в курсе, что в мае того года студентка юридического факультета Райса Де Фрейтас подала в полицию заявление о нападении, после чего был составлен соответствующий протокол.

По словам представителей «МЮ», перед заключением контракта клуб проверил биографию Антони, как это бывает в случае со всеми трансферами, но не выявил ничего подозрительного. Про инцидент с Де Фрейтас в команде узнали только в сентябре 2023 года из прессы.

При этом у The Telegraph есть данные о том, что заявление студентки уже отозвано. Эта информация проверяется.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
В любом захудалом банке служба безопасности лучше работает, а уж с ресурсом МЮ как можно было ничего не найти
+51
-1
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ocelot
При покупке Антони МЮ был не в курсе что это не игрок а спиннер. Клуб узнал об этом только в новом сезоне в официальных матчах.
+43
-4
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Manola
Развели как лохов, вудворд ушёл, а его шестерки остались. Браво, хоть грановскую переманивай.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ман Сити
Маню просто смешон
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RashNomadKazakh
ЭТХ то знал.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jam.football
Покупка Антони это деньги на ветер. Это же надо было купить игрока за 100 мультов и не знать как он ведёт себя вне поля
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ashan Sorokin
Ответ red hikkikomori
В любом захудалом банке служба безопасности лучше работает, а уж с ресурсом МЮ как можно было ничего не найти
Отмазуют Тен Хага
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Ответ mmaxx
Тен Хаг должен был проверить?
А ничего, что тен Хаг на тот момент оставался тренером Аякса де-юре? Он как бы с 1 июля 2022 должен был приступить к работе в МЮ. За 3 месяца до покупки было подано заявление в полицию, купили его в августе. Мало того, что ВдС подставил свой бывший клуб (хотя это бизнес, тут не до сантиментов, бабки важнее), но при этом ещё и тренер настаивал всё лето на покупке бразильца, над которым уже нависла угроза быть отменённым. То, что МЮ не удосужился проверить игрока по всем каналам, вины не снимает с руководства клуба, но это лишь косвенно доказывает, что Эрик пилит бабки с Мёрто на подобных трансферах. Да, может мы так плохо думаем о людях в силу своей испорченности или среды, в которой находимся, но я почему-то уверен, что и там такие схемы прокатывают, особенно я был уверен в подобном при Вудворде, когда разные тренеры также тащили удобных им игроков, которые были связаны одним агентом.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ashan Sorokin
Ответ mmaxx
Тен Хаг должен был проверить?
В мае 2022 гола формально Тен Хаг еще был тренером Аякса и когда пишут заявление на игрока команды то клуб полюбому будет в курсе ведь это имидж и репутация .....плюс предварительно уже тогда на переговорах с Манчестером Тен Хаг обсуждал трансферы под себя и естественно прр бразильц велись разговоры это логичные веши странно что ты мне задаёшь такие вопросы
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mmaxx
Ответ Ashan Sorokin
Отмазуют Тен Хага
Тен Хаг должен был проверить?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
А мю точно не имеет одного владельца со Спартаком?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eRo
Уровень клуба конечно от таких новостей опускается ещё ниже, чем тренерский уровень лысой шалашовки. Они ему наверн на слово ещё поверили?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bzm77
Ответ Ocelot
При покупке Антони МЮ был не в курсе что это не игрок а спиннер. Клуб узнал об этом только в новом сезоне в официальных матчах.
Бгг хорош ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ Ман Сити
Маню просто смешон
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
Ответ Чёрный тюльпан
А ничего, что тен Хаг на тот момент оставался тренером Аякса де-юре? Он как бы с 1 июля 2022 должен был приступить к работе в МЮ. За 3 месяца до покупки было подано заявление в полицию, купили его в августе. Мало того, что ВдС подставил свой бывший клуб (хотя это бизнес, тут не до сантиментов, бабки важнее), но при этом ещё и тренер настаивал всё лето на покупке бразильца, над которым уже нависла угроза быть отменённым. То, что МЮ не удосужился проверить игрока по всем каналам, вины не снимает с руководства клуба, но это лишь косвенно доказывает, что Эрик пилит бабки с Мёрто на подобных трансферах. Да, может мы так плохо думаем о людях в силу своей испорченности или среды, в которой находимся, но я почему-то уверен, что и там такие схемы прокатывают, особенно я был уверен в подобном при Вудворде, когда разные тренеры также тащили удобных им игроков, которые были связаны одним агентом.
ничего не возможно исключить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
Ответ red hikkikomori
В любом захудалом банке служба безопасности лучше работает, а уж с ресурсом МЮ как можно было ничего не найти
но больше всего злит, что никто за это ответственности не понесёт как всегда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Ответ red hikkikomori
В любом захудалом банке служба безопасности лучше работает, а уж с ресурсом МЮ как можно было ничего не найти
Служба безопасности чуть выше уровня КФС
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
красная_карточка
Мю просто символ профессионализма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Поречкин
Верим ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
City 100 points
В пригороде любят бить женщин, чего греха таить.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bibendum
Шейх приди - порядок наведи. Ну или Рэтклифф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий