Покупая Антони, «МЮ» был не в курсе, что в мае 2022-го студентка подала в полицию заявление о нападении. Клуб узнал об этом в сентябре 2023-го из прессы

«Манчестер Юнайтед» не знал о проблемах Антони с законом, покупая его в 2022-м.

Как передает The Telegraph, манкунианцы не были в курсе, что в мае того года студентка юридического факультета Райса Де Фрейтас подала в полицию заявление о нападении, после чего был составлен соответствующий протокол.

По словам представителей « », перед заключением контракта клуб проверил биографию , как это бывает в случае со всеми трансферами, но не выявил ничего подозрительного. Про инцидент с Де Фрейтас в команде узнали только в сентябре 2023 года из прессы.

При этом у The Telegraph есть данные о том, что заявление студентки уже отозвано. Эта информация проверяется.

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