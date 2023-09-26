28 сентября пройдет матч четвертого раунда Кубка России пути регионов. В рамках раунда сыграют 2Drots — «Химки». Игра пройдет в столице на поле стадиона «Москвич». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

В паре нет явного фаворита на проход в следующий раунд. 2Drots впервые в своей истории добрались до 1/32 финала Кубка России. Подмосковные «Химки» идут в середине турнирной таблице Первой Лиги. Команду тренирует Андрей Талалаев, который еще в прошлом сезоне работал в РПЛ.

Официальных и товарищеских матчей команды ранее не проводили.

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Рекомендованная ставка: победа или ничья «Химок», ТБ2,5, «обе забьют — да».

2Drots

Последний матч команда провела в рамках четвертого сезона Медиалиги. В четвертом туре «самураи» оказались сильнее «Чисто Питера». Гостевая победа со счетом 3:0. Все три гола были забиты в первом тайме. Победный гол на счету Владислава Ослоновского. Он отличился на 17 минуте. Упрочил лидерство 2Drots Годфрид Гаучао на 22 минуте. Итоговый счет установил Александр Балашов на 39 минуте.

2Drots лидируют в группе D Медиалиги. У команды две победы и ничья в трех встречах. Разница голов 10:1. Годфрид Гаучао в топ-10 Медиалиги по забитым мячам.

Результаты 2Drots в пяти играх:

Медиалига, «Чисто Питер» — 2Drots 0:3;

Медиалига, «Дружина» — 2Drots 0:6;

Медиалига, 2Drots — ФК 10 1:1;

Кубок России, «Динамо» Киров — 2Drots 0:2;

Кубок Россси, «Муром» — 2Drots 1:3.

В 10 последних встречах у команды восемь побед, ничья и одно поражение в серии пенальти.

Интересные статистические факты по игре 2Drots:

По голу в Кубке России на счету Манаева, Гаучао, Ословновского, Степанова, Клутсея, Гудаева и Фролова;

В трех матчах Кубка России команда забивает более гола;

2Drots забивает во всех матчах Кубка России;

2Drots не проигрывает в Кубке России в основное время; четыре победы и поражение в серии пенальти;

В 4 из 5 играх турнира команда забивает более гола.

В прошлом сезоне 2Drots выбыли из турнира во втором раунде.

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Химки

В рамках 11-го тура Первой Лиги подмосковный клуб одержал домашнюю победу в игре с «Ленинградцем». Победа со счетом 2:1. В первом тайме команды обменялись голами. На 20 минуте отличился Владислав Яковлев. Во втором тайме победу красно-черным принес точный удар Хетага Хосонова.

В Первой Лиге у «Химок» пять побед, две ничьи и четыре поражения в 11 встречах. Команда с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Алании» 6 баллов. Разница голов в 11 матчах 13:12.

Результаты «Химок» в пяти последних встречах:

Первая Лига, «Химки» — «Ленинградец» 2:1;

Первая Лига, «СКА-Хабаровск» — «Химки» 3:1;

Первая Лига, «Арсенал» Тула — «Химки» 0:2;

Первая Лига, «Химки» — «Кубань» 1:1;

Первая Лига, «Химки» — «Волгарь» 0:0.

В 10 официальных матчах у красно-черных пять побед, две ничьи и три поражения. Разница голов 12:9. На выезде у подмосковного клуба три победы, ничья и шесть поражений. Разница голов 8:18.

Интересные статические факты по игре «Химок»:

Самые результативные игроки команды — Хетаг Хосонов 4 гола, Владислав Яковлев 2 гола;

«Химки» не играют вничью в 9 гостевых матчах;

«Химки» проиграли в 12 из 18 гостевых встречах;

«Химки» проиграли шесть последних игр в Кубке России;

«Химки» пропускают в 9 из 10 матчах турнира;

«Химки» проиграли три последние гостевые матча в турнире;

В основное время «Химки» не побеждают в Кубке России в 6 играх.

В прошлом сезоне «Химки» заняли последнее место на групповой стадии турнира и не вышли в плей-офф.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России 2Drots — Химки

Команды ранее не встречались в официальных и товарищеских встречах. «Химки» после вылета в Первую Лигу стараются вернуться в РПЛ. Команда идет рядом с зоной повышения и чемпионат станет основным турниром для красно-черных.

Коэффициенты на матч 2Drots — «Химки» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа 2Drots — 4,54;

Ничья — 3,82;

Победа «Химок» — 1,78;

ТБ2,5 — 1,87;

ТМ2,5 —1,97;

«Обе забьют — да» — 1,84;

«Обе забьют — нет» — 1,98.

Выступая в Первой Лиге у подмосковного клуба был опыт успешного выступления в Кубке России. В сезоне 2019/2020 красно-черные добрались до финала турнира, где уступили «Зениту». В сезоне 2023/2024 «Химкам» будет сложно повторить путь до финала. Команда пока не в группе лидеров в Первой лиге. Перед командой стоит цель возвращения в элитный дивизион. 2Drots уже сделали шаг вперед. Годом ранее «самураи» вылетели уже на второй стадии. В текущем розыгрыше Кубка команда одержала три уверенные победы. Рассчитывать на четвертую будет сложнее. Ранее в соперниках были команды из Второй лиги. У «Химок» может быть недооценка соперника и ротация состава. 2Drots могут огорчить соперника и забить уже в шестой игре Кубка. Для ставки на игру можно выбрать «обе забьют — да» и ТБ2,5. Букмекерская контора «БетБум» предлагает коэффициенты 1,84 и 1,87 на эти исходы.

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