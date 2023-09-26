Где смотреть 2Drots – Химки, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 28 сентября
В четверг, 28 сентября, сыграют 2Drots и Химки в 1/32 финала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Москвич».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют 2Drots – Химки
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
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