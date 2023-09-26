Артета о покупке форварда зимой: «Не думаем об этом, у «Арсенала» хорошие игроки в атаке. Продолжим с теми, кто у нас есть»

Микель Артета не видит необходимости подписывать нападающего в январе.

Ранее сообщалось, что « » и «Челси» заинтересованы в подписании в январе. « » потребует за нападающего 80 млн фунтов.

«Есть разные способы забивать голы, и мы забиваем. Но с теми моментами, что мы создали, мы должны были забить гораздо больше.

Мы совершенно не думаем [о подписании нападающего]. У нас очень хорошие игроки в атаке. Сейчас у нас действительно есть несколько травмированных. Мы продолжим [сезон] с теми игроками, которые у нас есть», – сказал главный тренер «Арсенала».

Мерсон об «Арсенале»: «Нужен настоящий центрфорвард, Нкетиа не выиграет вам АПЛ. Это вымирающий вид, в январе будет доступен лишь Тоуни – придется за ним пойти, возможно»

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