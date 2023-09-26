Артета о покупке форварда зимой: «Не думаем об этом, у «Арсенала» хорошие игроки в атаке. Продолжим с теми, кто у нас есть»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брентфорд Айвен Тоуни Футбол

Микель Артета не видит необходимости подписывать нападающего в январе.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Челси» заинтересованы в подписании Айвена Тоуни в январе. «Брентфорд» потребует за нападающего 80 млн фунтов.

«Есть разные способы забивать голы, и мы забиваем. Но с теми моментами, что мы создали, мы должны были забить гораздо больше.

Мы совершенно не думаем [о подписании нападающего]. У нас очень хорошие игроки в атаке. Сейчас у нас действительно есть несколько травмированных. Мы продолжим [сезон] с теми игроками, которые у нас есть», – сказал главный тренер «Арсенала».

Мерсон об «Арсенале»: «Нужен настоящий центрфорвард, Нкетиа не выиграет вам АПЛ. Это вымирающий вид, в январе будет доступен лишь Тоуни – придется за ним пойти, возможно»

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5 комментариев

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Виталий Ан
Во время пребывания Артеты в Сити с Пепом, Сити играл по сути без центрфорварда. Скорее всего это влияет на такой план игры Артеты. Только вот Пеп сейчас сделал совершенно другую модель( с форвардам на острие и с ударением на защиту. И очень преуспел с этим и взял требл). А Артета видать остался и останется на той модели. Сейчас Арсенал мало чем уступает от Сити составом. Однако явно не лучше его. Пеп всегда будет на голову выше и впереди. Так как прогрессирует постоянно и вносит новые тенденции и новшества, изменяя стили и подход, и добавляя свое видение. Что про Артету в данный момент нельзя сказать. Уж очень похожа работа на копию той команды Сити. Очень зрелищная и атакующая, но с определенным потолком, которая не может брать европейские трофеи.
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Слутск Халлского
Ну было бы странно, если он посреди сезона сказал, что наши нападающие - шляпа. Какая у них мотивация после такого будет. Но брать кого-то надо, а пока ждем, когда Жезус оптимальную форму наберет, ну и надеемся, что Нкетия еще на что-то способен
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a2wai
Еще просто пока не зима, а вот зимой вопрос точно встанет.
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