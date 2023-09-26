Сака может пропустить ближайшие матчи «Арсенала» из-за травмы стопы. Игра с «Сити» – 8 октября
Букайо Сака вряд ли сыграет на этой неделе из-за травмы стопы.
Вингер «Арсенала» получил повреждение во время матча против «Тоттенхэма» (2:2) 24 сентября.
Микель Артета, главный тренер «канониров», сообщил, что Сака, вполне возможно, не сыграет против «Борнмута» 30 сентября. Таким образом, вероятность его участия в игре с «Брентфордом» (27 сентября) в Кубке английской лиги еще ниже.
3 октября «Арсенал» в Лиге чемпионов встретится с «Лансом», а 8-го сыграет в АПЛ с «Манчестер Сити».
В текущем сезоне на счету Сака 3 гола и 2 ассиста за 6 игр в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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