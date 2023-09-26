Сака может пропустить ближайшие матчи «Арсенала» из-за травмы стопы. Игра с «Сити» – 8 октября

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал травмы Борнмут Брентфорд Букайо Сака Здоровье Футбол

Букайо Сака вряд ли сыграет на этой неделе из-за травмы стопы.

Вингер «Арсенала» получил повреждение во время матча против «Тоттенхэма» (2:2) 24 сентября.

Микель Артета, главный тренер «канониров», сообщил, что Сака, вполне возможно, не сыграет против «Борнмута» 30 сентября. Таким образом, вероятность его участия в игре с «Брентфордом» (27 сентября) в Кубке английской лиги еще ниже.

3 октября «Арсенал» в Лиге чемпионов встретится с «Лансом», а 8-го сыграет в АПЛ с «Манчестер Сити».

В текущем сезоне на счету Сака 3 гола и 2 ассиста за 6 игр в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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mrJerico
Только писали про рекорд в матчах подряд за пушкарей и нате
+17
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Armen Gevorgyan
надеюсь успеет вернутся к матчу с Сити
+10
-1
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Виьалий
как то привычно стало. наши травмируются. в других командах до нас были хороши. вот не так что-то. Сашка и тот успел.
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Morning Again
Плохо. Надеюсь в ближайшее время успеет восстановится, без него с Сити будет еще более сложно.
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bez_ostatka
Ответ mrJerico
Только писали про рекорд в матчах подряд за пушкарей и нате
теперь есть шанс на обновление рекорда уже в этом сезоне у Магальяеса, на данный момент у него 76 матчей подряд, до боксингдэя должен успеть
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Lidin_papa
Ответ bez_ostatka
теперь есть шанс на обновление рекорда уже в этом сезоне у Магальяеса, на данный момент у него 76 матчей подряд, до боксингдэя должен успеть
Он в первых турах не играл вообще или выходил на замену.
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Billy_Shears
Ответ bez_ostatka
теперь есть шанс на обновление рекорда уже в этом сезоне у Магальяеса, на данный момент у него 76 матчей подряд, до боксингдэя должен успеть
Он три матча на скамейке сидел. В том числе со скамейки видел, как Фулхэма вдесятером забивает
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