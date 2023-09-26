Сака может пропустить ближайшие матчи «Арсенала» из-за травмы стопы. Игра с «Сити» – 8 октября

Букайо Сака вряд ли сыграет на этой неделе из-за травмы стопы.

Вингер « » получил повреждение во время матча против «Тоттенхэма» (2:2) 24 сентября.

, главный тренер «канониров», сообщил, что Сака, вполне возможно, не сыграет против « » 30 сентября. Таким образом, вероятность его участия в игре с « » (27 сентября) в Кубке английской лиги еще ниже.

3 октября «Арсенал» в Лиге чемпионов встретится с «Лансом», а 8-го сыграет в с «Манчестер Сити».

В текущем сезоне на счету Сака 3 гола и 2 ассиста за 6 игр в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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