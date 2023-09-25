Мерсон об «Арсенале»: «Нужен настоящий центрфорвард, Нкетиа не выиграет вам АПЛ. Это вымирающий вид, в январе будет доступен лишь Тоуни – придется за ним пойти, возможно»

Пол Мерсон считает, что «Арсеналу» не хватает центрального нападающего.

«Я с самого первого дня говорил: не выиграет вам . Нужен настоящий центрфорвард. Я не виню Нкетиа за ничейный результат 2:2 с «Тоттенхэмом», но впереди 32 матча и все матчи Лиги чемпионов, которые им предстоит сыграть – не думаю, что он выведет их на новый уровень. Я даже не думаю, что это сделает Габриэл Жезус.

Я был уверен, что «Арсенал» победит в воскресенье, но всерьез забеспокоился, когда увидел составы. Жезус на фланге, Нкетиа впереди, Фабиу Виейра – я не думаю, что он достаточно хорош. Затем Деклана Райса заменили, и вместо него вышел Жоржиньо.

Это был не самый сильный состав «Арсенала», но если подумать о Лиге чемпионов и всех матчах, которые им предстоит сыграть, то в воскресенье он выглядел немного слабым, не так ли?

Хорошо сидеть и думать: «Им нужен центральный нападающий». Но кто? В январе для них доступен только – в мире не так много центральных нападающих. Это вымирающий вид.

Тоуни – хороший игрок, он может подержать мяч, хорош в воздухе. Возможно, «Арсеналу» придется пойти за ним. Нет миллиона других форвардов», – сказал бывший игрок « ».

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