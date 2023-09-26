Райс восстановится от травмы спины к матчу «Арсенала» против «Ман Сити»
Деклан Райс восстановится от травмы в ближайшее время.
Полузащитник «Арсенала» был заменен в перерыве матча 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2). Впоследствии Микель Артета сказал, что заменил игрока из-за травмы спины. Сообщалось, что Райс избежал серьезной травмы, но пропустит матч против «Брентфорда» в Кубке лиги.
По информации Sky Sports, Деклан вернется в строй к матчу против «Манчестер Сити». Игра 8-го тура АПЛ пройдет в Лондоне 8 октября.
Статистику полузащитника «канониров» можно изучить здесь.
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