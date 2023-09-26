Райс восстановится от травмы спины к матчу «Арсенала» против «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал травмы Деклан Райс Футбол

Деклан Райс восстановится от травмы в ближайшее время.

Полузащитник «Арсенала» был заменен в перерыве матча 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2). Впоследствии Микель Артета сказал, что заменил игрока из-за травмы спины. Сообщалось, что Райс избежал серьезной травмы, но пропустит матч против «Брентфорда» в Кубке лиги. 

По информации Sky Sports, Деклан вернется в строй к матчу против «Манчестер Сити». Игра 8-го тура АПЛ пройдет в Лондоне 8 октября. 

Статистику полузащитника «канониров» можно изучить здесь

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5 комментариев

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Dmi3y8989
Хорошая новость.
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We are Arsenal
Прекрасная новость. Битва за 6 очков будет.
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Wekil Halylow
хорошая новость ешё Мартинелли и Троссар вернётся а ешё и Парти будет доступен будет шикарно но до этого у нас три игри и нужно взять 3 очка с Борнмутом надеюс обойдёмся без травмб вперёд пушкари.
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Гамаль Хайдаров
Ответ 1skandeR
Это не поможет) пускай лучше отдыхает дальше
даже если нет, то матч будет намного интереснее
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