Пасторе о словах Месси про «ПСЖ»: «Трудно праздновать победу чемпиона мира в стране, которая проиграла финал. Клуб не хотел усугублять ситуацию, это нормально»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Хавьер Пасторе Интер Майами Футбол

Хавьер Пасторе высказался о критике «ПСЖ» со стороны Лионеля Месси.

Ранее Месси пожаловался, что не получил почестей от «ПСЖ» после победы на чемпионате мира в Катаре со сборной Аргентины.

«Я не говорил с ним об этом, но это нормально – было бы сложно праздновать победу чемпиона мира в стране, которая проиграла финал. Для клуба было очень важно не делать чего-то, что усугубило бы плохой момент для Франции и игроков «ПСЖ», которые выступали за сборную. Каждый игрок может думать что хочет.

Честно говоря, я не знаю всего, что происходило в «ПСЖ» последние два года, потому что меня там не было. Я не был товарищем Месси по команде. Я понятия не имею. Это между клубом и игроком», – сказал бывший игрок «ПСЖ» и сборной Аргентины.

Президент «ПСЖ» ответил на критику Месси из-за отсутствия почестей после победы на ЧМ: «Мы поздравляли его на тренировке и частно. Но мы французский клуб»

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17 комментариев

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#SharkTeam
Месси пофиг, он хочет чтобы болельщики проигравшей страны поздравляли его всем стадионом
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#SharkTeam
Ответ Caterina
Где он это сказал?
Ну а о каких почестях он говорил? В частном порядке его поздравили, а дальше что?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Александр Северный
Месси меньше бы плакал, а лучше занимался своим здоровьем. две недели уже не может вылечить не пойми какую травму.
Его мужик там в шею поцеловал, понравилось, улыбался сильно. А соккер подождет.
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Kot133
Чё там ему надо было сделать? Носить на руках от дома до базы месяц?
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#SharkTeam
Ответ Комил Мирзаев
легендарный игрок история футбол имеет права где угодно праздновать!!!
Ему никто и не запрещает праздновать. Он пожаловался не на это
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Света Володько
зачем повторять то же что и Месси сказал? Он буквально объяснил что все норм, это понятно, ведь это Франция.
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Большой Сэми
Пасторе случайно не капитан команды под названием "Очевидность?
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AnMe
Да Господи, сколько тут реакций на пустом месте. Понятное дело же, что все понимают, что почестей не будет из-за проигрыша Франции. Просто обидно, что единственный раз ты выигрываешь чм и нет почестей в твоем клубе от твоих болельщиков из-за вот таких обстоятельств. Обидно и всё, что сложились так дела, ведь такое раз в жизни бывает (почти). Никто никого не обвиняет и не жалуется, но это повод растроиться. Раздули тему. Понятны эмоции человека, чего ковырять и искать в этом смысл.
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Men77
Ответ Caterina
Поздравить на офиц. сайте клуба, или в офиц. инсте. Хотя бы это.
в инсте были поздравления
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Artuom Batishev
Ответ Caterina
Поздравить на офиц. сайте клуба, или в офиц. инсте. Хотя бы это.
Его лично поздравили многие. Нафига какая-то писулька на сайте?
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Caterina
Ответ Men77
в инсте были поздравления
По моему не было. Ну может я пропустила.
В любом случае, он же не жалуется, а наоборот говорит, что понимает, почему. И Пасторе повторяет то же самое. Какой смысл в этом высказывании? Никакого.
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