Пасторе о словах Месси про «ПСЖ»: «Трудно праздновать победу чемпиона мира в стране, которая проиграла финал. Клуб не хотел усугублять ситуацию, это нормально»

Хавьер Пасторе высказался о критике «ПСЖ» со стороны Лионеля Месси.

Ранее Месси пожаловался, что не получил почестей от «ПСЖ» после победы на чемпионате мира в Катаре со сборной Аргентины.

«Я не говорил с ним об этом, но это нормально – было бы сложно праздновать победу чемпиона мира в стране, которая проиграла финал. Для клуба было очень важно не делать чего-то, что усугубило бы плохой момент для Франции и игроков «ПСЖ», которые выступали за сборную. Каждый игрок может думать что хочет.

Честно говоря, я не знаю всего, что происходило в «ПСЖ» последние два года, потому что меня там не было. Я не был товарищем Месси по команде. Я понятия не имею. Это между клубом и игроком», – сказал бывший игрок «ПСЖ» и сборной .

Президент «ПСЖ» ответил на критику Месси из-за отсутствия почестей после победы на ЧМ: «Мы поздравляли его на тренировке и частно. Но мы французский клуб»

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