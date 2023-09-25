Тренер «Интер Майами» о травме Месси и финале US Open Cup: «Непростое решение. Попытаемся не допустить ошибку»

Теги МЛС Хьюстон Динамо Лионель Месси травмы Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Тренер «Интер Майами» рассказал о травме Лионеля Месси.

Нападающий получил повреждение в матче регулярного чемпионата МЛС против «Торонто» (4:0) и пропустил игру против «Орландо Сити» (1:1). В среду «Интер Майами» сыграет против «Хьюстон Динамо» в финале US Open Cup.

«Очень сложно сказать, какова вероятность его участия в этом матче, потому что мы идем ото дня ко дню. Мы продолжим оценивать его состояние и, как я всегда говорю, сначала я выслушаю его и узнаю, как он себя чувствует. После этого мы оценим дальнейшие риски.

Это непростое решение, но мы подождем и попытаемся не допустить ошибку», – сказал Херардо Мартино.

У Месси 11 голов и 5 голевых передач в 12 матчах за «Интер Майами». Статистику 36-летнего игрока можно найти здесь.

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8 комментариев

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VERBLYUD
Вряд ли Величайший пропустит такой матч, нужно забирать 45-й трофей!
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VERBLYUD
Ответ А. Мостовой
Как только финал сразу "травма". Подайте мальерку "гению"
Ты это про Короля финалов? 35 голов и 15 ассистов в 48 финалах.
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Комил Мирзаев
надеюсь сиграет легендарный игрок история футбол
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Доброжелатель98
Может не в старте, но выйдет. 45-му трофею быть. Ай, как некоторым этого не хочется. 😄. Но это будет.
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Hella black
Леонид 👑 45-й трофей 🏆 ждёт тебя !
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VERBLYUD
Ответ Александр Северный
да нахрен он вообще нужен, команда и без него справится. в заявку для поднятия Кубка просто внесите. сейчас будет перерыв в МЛС, пускай свои проблемы решает со здоровьем. а то участие в КА ему не видать. там за четыре месяца простоя, таким хряком станет.
Если не выйдут в плей-офф МЛС, то 4 месяца не будет официальных игр, но в январе-феврале сыграют много товарняков для поддержания формы.
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