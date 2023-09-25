Тренер «Интер Майами» о травме Месси и финале US Open Cup: «Непростое решение. Попытаемся не допустить ошибку»
Тренер «Интер Майами» рассказал о травме Лионеля Месси.
Нападающий получил повреждение в матче регулярного чемпионата МЛС против «Торонто» (4:0) и пропустил игру против «Орландо Сити» (1:1). В среду «Интер Майами» сыграет против «Хьюстон Динамо» в финале US Open Cup.
«Очень сложно сказать, какова вероятность его участия в этом матче, потому что мы идем ото дня ко дню. Мы продолжим оценивать его состояние и, как я всегда говорю, сначала я выслушаю его и узнаю, как он себя чувствует. После этого мы оценим дальнейшие риски.
Это непростое решение, но мы подождем и попытаемся не допустить ошибку», – сказал Херардо Мартино.
У Месси 11 голов и 5 голевых передач в 12 матчах за «Интер Майами». Статистику 36-летнего игрока можно найти здесь.
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