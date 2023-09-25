Тренер «Хьюстона» о Месси: «Будь у меня надежный план, как остановить его, я бы вам не сказал»

Тренер «Хьюстона» поделился ожиданиями от матча с «Интер Майами» Лионеля Месси.

« » и « » встретятся в финале Открытого кубка США 28 сентября. Участие Лионеля Месси в матче по-прежнему находится под вопросом из-за повреждения.

«Если бы у меня был надежный план, как остановить его [ ], я бы вам его не рассказал. Не хочу слишком вдаваться в подробности», – сказал Бен Олсен.

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