Тренер «Хьюстона» о Месси: «Будь у меня надежный план, как остановить его, я бы вам не сказал»
Тренер «Хьюстона» поделился ожиданиями от матча с «Интер Майами» Лионеля Месси.
«Интер Майами» и «Хьюстон Динамо» встретятся в финале Открытого кубка США 28 сентября. Участие Лионеля Месси в матче по-прежнему находится под вопросом из-за повреждения.
«Если бы у меня был надежный план, как остановить его [Лионеля Месси], я бы вам его не рассказал. Не хочу слишком вдаваться в подробности», – сказал Бен Олсен.
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