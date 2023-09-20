Матч России и Камеруна может пройти в Петербурге. Это приоритетный вариант

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная Камеруна по футболу Газпром Арена (Крестовский) товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Сборная России может сыграть с командой Камеруна в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что команды проведут товарищеский матч в России. Он состоится 12 или 16 октября. 

По информации «Спорт-Экспресса», РФС рассматривает Санкт-Петербург в качестве приоритетного варианта проведения игры. 

Ранее телеграм-канал «Мутко против» также называл Нижний Новгород и Волгоград в качестве возможных мест проведения матча.

В сентябре сборная России провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и сыграла с командой Катара (1:1). 

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17 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Чудненько. Надеюсь, без хренайди обойдется
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Российский пользователь
это третья страна за два дня,,,,в итоге сыграют с молодежкой
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Дмитрий9779
Все хотят играть в комфортных условиях.
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инок
Вряд ли кто пойдет на товарняк, к сожалению бюджетники опять будут вынуждены изображать массовку, а это уже не смешно...
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Сергей Жарковский
Действительно лучше стадиона для проведения международных матчей, только бы в игре не опозорились.
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iPatrick
Такие матчи очень нужны, ведь они укрепляют веру прихожан!
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Сергей Галынский
В Волгограде было бы здорово
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okkervil
Ответ ID89
Нам нужна Нигерия!!
Да забирай, делов то.
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sd4fmwrvz8
Ответ инок
Вряд ли кто пойдет на товарняк, к сожалению бюджетники опять будут вынуждены изображать массовку, а это уже не смешно...
В Питере иначе не бывает
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sd4fmwrvz8
Ответ инок
Вряд ли кто пойдет на товарняк, к сожалению бюджетники опять будут вынуждены изображать массовку, а это уже не смешно...
В Питере иначе не бывает
0
0
0
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sd4fmwrvz8
Ответ инок
Вряд ли кто пойдет на товарняк, к сожалению бюджетники опять будут вынуждены изображать массовку, а это уже не смешно...
В Питере иначе не бывает
0
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