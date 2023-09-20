Матч России и Камеруна может пройти в Петербурге. Это приоритетный вариант

Сборная России может сыграть с командой Камеруна в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что команды проведут товарищеский матч в России. Он состоится 12 или 16 октября.

По информации « », рассматривает Санкт-Петербург в качестве приоритетного варианта проведения игры.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» также называл Нижний Новгород и Волгоград в качестве возможных мест проведения матча.

В сентябре сборная России провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и сыграла с командой Катара (1:1).

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