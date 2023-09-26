Александр Алаев: «Не согласен с мнением о деградации РПЛ. Мы остаемся главным спортивным мероприятием страны, будем биться за титул главного развлекательного мероприятия»

Александр Алаев не согласен с мнением о деградации РПЛ.

– С мнением о деградации лиги я точно не согласен. В чем это выражается?

– С точки зрения интереса аудитории.

– Посещаемости, ТВ-рейтингов? Если так, то я точно не соглашусь. Чемпионат очень интересный. Отъезд футболистов происходит во всех лигах, это нормальный процесс. Мы видим и молодых футболистов, видим их прогресс.

Посещаемость? Понятно, что это не те цифры, на которые мы рассчитывали, но и не те, что были в марте, когда на всех стадионах заработала система Fan ID. Сейчас средняя посещаемость более 11 тысяч, мы видим рост. Это сопоставимо с тем, что было в 2015/16 годах. Это не бурный рост, но мы и не видим критического падения.

ТВ-рейтинги – приведу цифры. Для нас ключевая метрика – «мужчины, возраст – 18+». Потому что именно эта метрика зафиксирована в договоре между РФС и РПЛ о передаче прав на проведение соревнований, это KPI, который мы должны выполнить по итогам первого цикла, в конце сезона 25/26. Показатель ТВ-рейтинга – 1,4 – держится последние годы. Мы обращали внимание в прошлом году, что роста точно нет, а по некоторым показателям идет снижение. В этом году идет некоторый рост, цифра 1,47 – приближается к 1,5.

Теперь о другом показателе. Берем все спортивные мероприятия на всех ТВ-каналах, которые доступны на первом спутнике, с момента первого тура чемпионата – в топ 30 самых рейтинговых 23 мероприятия с участием клубов РПЛ. Ближайший наш конкурент – фигурное катание – на 6-м и 15-м местах.

– Европейский футбол?

– В топ-30 только два мероприятия – Суперкубок Европы на почетном 24-м месте, немного опережая матч «Сочи» – «Балтика». И еще один матч – Лига чемпионов арабских стран, на 24-м месте. Говорю это к тому, что зачастую декларации – мы деградируем, надо срочно уезжать – ничем не подкреплены. Мы остаемся главным спортивным мероприятием страны, будем биться за титул главного развлекательного мероприятия.

Никто не собирается вешать замок на дверь и расходиться. Разговор с руководителями « », о чем вы упомянули, предстоит и он обязательно состоится, набор аргументов у нас есть. Чемпионат, Кубок России остаются главным спортивным мероприятием страны, который приносит рейтинг в том числе и каналу. Возвращаясь к посещаемости – мы бы хотели, чтобы цифра была не 11+ тысяч, а порядка 18-19 тысяч, то есть на уровне 18/19 года, сезона сразу после ЧМ, – сказал президент .

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