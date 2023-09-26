Александр Алаев: «Не согласен с мнением о деградации РПЛ. Мы остаемся главным спортивным мероприятием страны, будем биться за титул главного развлекательного мероприятия»

Теги премьер-лига Россия телевидение Александр Алаев Матч ТВ Fan ID Футбол

Александр Алаев не согласен с мнением о деградации РПЛ.

– С мнением о деградации лиги я точно не согласен. В чем это выражается?

– С точки зрения интереса аудитории.

– Посещаемости, ТВ-рейтингов? Если так, то я точно не соглашусь. Чемпионат очень интересный. Отъезд футболистов происходит во всех лигах, это нормальный процесс. Мы видим и молодых футболистов, видим их прогресс.

Посещаемость? Понятно, что это не те цифры, на которые мы рассчитывали, но и не те, что были в марте, когда на всех стадионах заработала система Fan ID. Сейчас средняя посещаемость более 11 тысяч, мы видим рост. Это сопоставимо с тем, что было в 2015/16 годах. Это не бурный рост, но мы и не видим критического падения.

ТВ-рейтинги – приведу цифры. Для нас ключевая метрика – «мужчины, возраст – 18+». Потому что именно эта метрика зафиксирована в договоре между РФС и РПЛ о передаче прав на проведение соревнований, это KPI, который мы должны выполнить по итогам первого цикла, в конце сезона 25/26. Показатель ТВ-рейтинга – 1,4 – держится последние годы. Мы обращали внимание в прошлом году, что роста точно нет, а по некоторым показателям идет снижение. В этом году идет некоторый рост, цифра 1,47 – приближается к 1,5.

Теперь о другом показателе. Берем все спортивные мероприятия на всех ТВ-каналах, которые доступны на первом спутнике, с момента первого тура чемпионата – в топ 30 самых рейтинговых 23 мероприятия с участием клубов РПЛ. Ближайший наш конкурент – фигурное катание – на 6-м и 15-м местах.

– Европейский футбол?

– В топ-30 только два мероприятия – Суперкубок Европы на почетном 24-м месте, немного опережая матч «Сочи» – «Балтика». И еще один матч – Лига чемпионов арабских стран, на 24-м месте. Говорю это к тому, что зачастую декларации – мы деградируем, надо срочно уезжать – ничем не подкреплены. Мы остаемся главным спортивным мероприятием страны, будем биться за титул главного развлекательного мероприятия.

Никто не собирается вешать замок на дверь и расходиться. Разговор с руководителями «Матч ТВ», о чем вы упомянули, предстоит и он обязательно состоится, набор аргументов у нас есть. Чемпионат, Кубок России остаются главным спортивным мероприятием страны, который приносит рейтинг в том числе и каналу. Возвращаясь к посещаемости – мы бы хотели, чтобы цифра была не 11+ тысяч, а порядка 18-19 тысяч, то есть на уровне 18/19 года, сезона сразу после ЧМ, – сказал президент РПЛ.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Francesc Fàbregas
С кем бьетесь?
с поле чудес или давай поженимся?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demyan Grachev
этим хоть в глаза сцы
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
несахар
давай-давай, жги, алаев.
в должности футбольного функционера тебе конечно можно только делать вид, что всё хорошо прекрасная маркиза.
а то ведь сразу вылетишь с работы, если начнёшь называть вещи своими именами.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikelis Svetlovs
Суперкубок Европы — на ПОЧЕТНОМ 24 месте, а арабская лига чемпионов — просто на 24 месте. Есть еще бронзовое 24 место?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
А эти типы все бьются и рейтинги сами себе считают, как вциом...тьфу...не осталось ни одной независимой организации...сплошная газовая однополярность...газфедерация, газлига, газтв...ужас...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ковид 07.10.52
А эти типы все бьются и рейтинги сами себе считают, как вциом...тьфу...не осталось ни одной независимой организации...сплошная газовая однополярность...газфедерация, газлига, газтв...ужас...
А от большого количества газа можно отравиться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛыСъ
говорящая голова
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriy walmart
Премию этому господину
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forsage
Если отъезд футболистов происходит во всех лигах, то куда они (футболисты) деваются?))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pav11k
«В топ-30 только два мероприятия – Суперкубок Европы на почетном 24-м месте, немного опережая матч «Сочи» – «Балтика». И еще один матч – Лига чемпионов арабских стран, на 24-м месте»

Два продукта на одной строчке? Опечатка или одинаковые показатели?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магомед Саид Амирханов
Умная голова!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий