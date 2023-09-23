Глава РПЛ Алаев о «Спартак» – «Динамо»: «Настоящее дерби, жалко, что оно закончилось. Такие игры мне нравятся больше матчей европейских чемпионатов»

Президент РПЛ поделился впечатлениями от дерби «Спартака» и «Динамо».

9-го тура Мир закончился победой красно-белых со счетом 1:0.

«Я рад, что мы можем видеть такие яркие матчи. Не важно, кто падает, а кто поднимается, это происходит каждый тур. Я радуюсь за все 16 клубов нашего чемпионата, которые достигают определенного прогресса. Сегодня было настоящее дерби, жалко, что оно закончилось. Хотелось еще смотреть.

Хотелось бы еще отдельно отметить [судью] Павла Кукуяна. Его будут оценивать эксперты, ЭСК, но лично мне с трибуны показалось, что он не только не помешал, но и помог футболистам показать высокоинтенсивный, острый футбол с хорошим уровнем борьбы. Молодец. Может быть, найдут ошибки, но сегодня не было ни одного вмешательства ВАР. Хороший уровень борьбы и порог. В то же время сдержал все эмоции, хотя, могло полыхнуть.

Радуюсь, что такие матчи у нас есть. Они мне нравятся больше в том числе и матчей европейских чемпионатов», – сказал .

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