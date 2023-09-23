Глава РПЛ Алаев о «Спартак» – «Динамо»: «Настоящее дерби, жалко, что оно закончилось. Такие игры мне нравятся больше матчей европейских чемпионатов»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Алаев Матч ТВ Павел Кукуян Футбол

Президент РПЛ поделился впечатлениями от дерби «Спартака» и «Динамо».

Матч 9-го тура Мир РПЛ закончился победой красно-белых со счетом 1:0. 

«Я рад, что мы можем видеть такие яркие матчи. Не важно, кто падает, а кто поднимается, это происходит каждый тур. Я радуюсь за все 16 клубов нашего чемпионата, которые достигают определенного прогресса. Сегодня было настоящее дерби, жалко, что оно закончилось. Хотелось еще смотреть.

Хотелось бы еще отдельно отметить [судью] Павла Кукуяна. Его будут оценивать эксперты, ЭСК, но лично мне с трибуны показалось, что он не только не помешал, но и помог футболистам показать высокоинтенсивный, острый футбол с хорошим уровнем борьбы. Молодец. Может быть, найдут ошибки, но сегодня не было ни одного вмешательства ВАР. Хороший уровень борьбы и порог. В то же время Павел сдержал все эмоции, хотя, могло полыхнуть.

Радуюсь, что такие матчи у нас есть. Они мне нравятся больше в том числе и матчей европейских чемпионатов», – сказал Александр Алаев

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22 комментария

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Chinafon2012
Ну, по эмоциям последнее выступление Спартака в Лиге Европы ни с чем не сравнится.Победы в Европе!Первое место в группе взяли.Наполи, Лестер, Легия! Это было круто!Жаль всё оборвали...
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+28
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Johnie
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит
+5
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+5
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Chinafon2012
Ответ ML26
Пуцтриоты тебя заминусовали…
Они!Прямиком из окопов.
+6
-3
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ML26
Ответ Chinafon2012
Комментарий удален модератором
Пуцтриоты тебя заминусовали…
+2
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Fot1k
Ответ Chinafon2012
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Не не, это длинное или длительное 🤷‍♂️
Врачи могли бы разобраться, да персонал не тот
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взгляд со стороны
Нормальное вью, вроде бы….но не удержался и в конце лизнул…
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Dr. Heisenberg
Некоторые и матчи Медиалиги или дворовых команд ставят в один ряд с ЛЧ. Но эмоциональный накал никак не компенсирует откровенно низкий уровень самой игры. Сегодня мы увидели очень тупую эмоциональную беготню и минимум класса.
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Кто составил коспекты Лобановского?
Матчи РПЛ в принципе интереснее европейских чемпионатов.
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БолельщикСоСтажем
Чемпионат Англии рекомендую, даже чемпионшип… Или вторую лигу Германии, поверьте, мнение поменяется
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Peter Parker
Вроде матч был и интересный, но качества и интенсивности могло бы быть и побольше, есть куда стремиться.
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wadwill13
простите.... а что было там настоящим дерби? я как любитель тактики - матч был чуть ниже среднего по качеству, абсолютно средний по интенсивности, ниже среднего по эмоциям...
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Hunt13
Кукуян в принципе нравится как арбитр. дает бороться, а то что остается в штрафной, должен Вар подсказывать
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вовочка6762
Где больше платят , там и нравится !
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Ильдар Фарукшин
Мне понравилось, даже больше чем игра в кубке с этим же Динамо. Эмоции через край. Люблю Спартак ❤️❤️❤️❤️
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trof
Хорошая игра без вопросов. Не нужно ни с кем сравнивать
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Orgazmatron IGO
Жалко, что закончилось. Играли бы до сих пор, было бы классно, чтобы месяц жопы от кровати оторвать не смогли.
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вовочка6762
Ответ Никита Самарин
Момент с Соболевым (в конце первого тайма), только спорный, а так нормально.
Соболев в своем стиле - постоянные нырки , падения, жалобы ...
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Chinafon2012
Ответ Fot1k
Наверное что-то случилось
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Маслов Владимир
Ответ max bogomazov
Серьезно? Нравятся больше? А что по итогу то ? Еврокубков нет смысла в этой игре не было вообще. Не важно кто станет чемпионом когда чемпионат отрезан от всей Европы.
Если для тебя нет смысла в существовании чемпионата страны, то какого черта ты вообще делаешь на этой ветке? Не смотри, не читай, и самое главное - не лезь своими грязными лапами в коменты, не погань ветку.
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