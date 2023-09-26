Шавло нравится игра Бабича: «Спокоен, уверен. Не передерживает мяч. Играл в Испании, там футбол несколько другой»

Сергей Шавло оценил игру защитников «Спартака» Срджана Бабича и Алексиса Дуарте.

– Дуарте с приходом Бабича стал играть решительнее. Ошибок еще у него хватает, и все же…

– Дуарте старается, это видно и по его подкатам в отборе, в желании играть быстрее и активнее, но все равно он еще не тот уровень, который хотелось бы видеть. Не знаю, почему не играет в этих матчах. Его заменили в поединке с «Краснодаром», и после этого он появился только в Кубке во встрече с «Пари НН».

– Некоторые специалисты считают, что Бабич как левоногий центральный защитник вытеснил из состава левоногого же Джикию. И вместе они выходить якобы уже не могут, и теперь Джикия останется в резерве.

– Мне эти разговоры немного режут ухо. Я считаю, что футболист умеет и должен играть обеими ногами. Разве левоногий не может играть справа? Это что за профессионал, который выходит на поле с одной ногой?

Да, какая-то нога может быть сильнее, но это не отменяет вторую ногу как таковую. Тем более когда мы говорим о центральных защитниках. В основном они снимают верховые мячи, прерывают позиционные атаки соперника. Идут на опережение. Вот для меня центральный защитник.

Я не представляю, чтобы в советском футболе при схеме в четыре защитника говорили: вот он левоногий, он туда не может сместиться, отдать, ударить правой. Такого не было никогда. Всегда двумя играли.

Я думаю, что и Бабич, и Джикия могут сыграть и той ногой, и этой без вопросов. Это какие-то отговорки…

– Бабича в основном хвалят, но некоторые считают, что он все же излишне медлителен, редко ходит вперед.

– «Сочи»-то он забил. Прибежал, ударил. Он высокий, может головой всегда сыграть. Сейчас тренеры часто отсылают вперед в атаку таких высокорослых защитников.

В целом мне Бабич нравится. Он играет спокойно, уверенно. Не передерживает мяч. У нас защитники обычно перебарщивали с этим. Раз-два-три-четыре-пять касаний… А потом назад вратарю. А Бабич играет просто – раз-два… И вратарю почти не отдает.

Кстати, как раз злоупотребляет передачами назад вратарю. А тот уже ногу надорвал, отсылая мяч обратно защитникам. Но я понимаю, почему Бабич действует именно так. Он играл в Испании, там футбол несколько другой, – сказал бывший гендиректор « ».

Бабич занял место Джикии. Как из этой ситуации выйдет Абаскаль?

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS