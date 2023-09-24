Федун о непопадании Джикии в состав «Спартака»: «Георгий капитан. И он всегда был основным»
Леонид Федун прокомментировал неучастии Георгия Джикии в матче с «Динамо» (1:0).
Джикия остался в запасе в третьем матче чемпионата России подряд.
– Почему Джикия не попадает в основной состав?
– Купили Бабича, большого центрального левого защитника, который в принципе выглядит хорошо. Тем более, у Георгия периодически бывают проблемы со здоровьем. Это спорт. Тут всегда существует конкуренция. Нужно доказывать свое право на место в составе.
Хотя, на мой взгляд, он – капитан! И он всегда был основой «Спартака», – сказал бывший владелец клуба.
В сезоне-2023/24 Джикия поучаствовал в 8 матчах «Спартака» во всех турнирах, он попадал в стартовый состав в 7 играх.
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