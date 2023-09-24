Федун о непопадании Джикии в состав «Спартака»: «Георгий капитан. И он всегда был основным»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Георгий Джикия Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун прокомментировал неучастии Георгия Джикии в матче с «Динамо» (1:0).

Джикия остался в запасе в третьем матче чемпионата России подряд. 

– Почему Джикия не попадает в основной состав?

– Купили Бабича, большого центрального левого защитника, который в принципе выглядит хорошо. Тем более, у Георгия периодически бывают проблемы со здоровьем. Это спорт. Тут всегда существует конкуренция. Нужно доказывать свое право на место в составе.

Хотя, на мой взгляд, он – капитан! И он всегда был основой «Спартака», – сказал бывший владелец клуба.

В сезоне-2023/24 Джикия поучаствовал в 8 матчах «Спартака» во всех турнирах, он попадал в стартовый состав в 7 играх.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dreamstep
Джикия капитан может в плане помотивировать, но как игрок он уже давно сдал, не уровень основы, тот же Чернов качественнее играет. Так что пусть мотивирует команду со скамейки, на шашлыках. А Бабич играть будет.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Федун больше не имеет отношения к Спартаку. Смысл его спрашивать?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Федун больше не имеет отношения к Спартаку. Смысл его спрашивать?
Он муж Заремы как ни как.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Ответ dreamstep
Джикия капитан может в плане помотивировать, но как игрок он уже давно сдал, не уровень основы, тот же Чернов качественнее играет. Так что пусть мотивирует команду со скамейки, на шашлыках. А Бабич играть будет.
Квинси капитан
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dzhansug Bukiya
Похудеет пусть сначала, там пару кг минимум лишних
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
8qj656zmdw
Не, давайте без Джикий
Все хорошо, когда его нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ответ dreamstep
Джикия капитан может в плане помотивировать, но как игрок он уже давно сдал, не уровень основы, тот же Чернов качественнее играет. Так что пусть мотивирует команду со скамейки, на шашлыках. А Бабич играть будет.
Мотиватор из него тоже уже так себе, не забуду его кислую, обиженную мину 90 минут с зенитом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jerry40
Заголовок слегка провокационный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Китайский бред
Да ни то не против него. Пусть форму наберет. С таким капитаном чемпионат не выиграть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Михаил1970
Он муж Заремы как ни как.
Правильнее будет спутник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий