Федун о непопадании Джикии в состав «Спартака»: «Георгий капитан. И он всегда был основным»

Леонид Федун прокомментировал неучастии Георгия Джикии в матче с «Динамо» (1:0).

Джикия остался в запасе в третьем матче чемпионата России подряд.

– Почему Джикия не попадает в основной состав?

– Купили Бабича, большого центрального левого защитника, который в принципе выглядит хорошо. Тем более, у Георгия периодически бывают проблемы со здоровьем. Это спорт. Тут всегда существует конкуренция. Нужно доказывать свое право на место в составе.

Хотя, на мой взгляд, он – капитан! И он всегда был основой «Спартака», – сказал бывший владелец клуба.

В сезоне-2023/24 Джикия поучаствовал в 8 матчах «Спартака» во всех турнирах, он попадал в стартовый состав в 7 играх.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS