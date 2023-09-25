Ди Канио о «Ювентусе»: «Маккенни в «Лидсе» внес вклад в их вылет. Может ли он быть игроком основы в команде, которая борется за чемпионство?»

Теги Ювентус серия А Италия Лидс Паоло Ди Канио чемпионшип Сассуоло Уэстон Маккенни Фабио Миретти Федерико Гатти Футбол

Паоло Ди Канио считает, что Уэстон Маккенни не соответствует уровню «Ювентуса».

В матче 5-го тура Серии А «Ювентус» уступил «Сассуоло» со счетом 2:4. Маккенни начал игру в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

«Маккенни отдали в аренду «Лидсу», и он внес свой вклад в их вылет – может ли он быть постоянным игроком команды, которая выигрывает чемпионат? Я не хочу уничтожать игрока и говорить, что он ни на что не способен, но существуют ценности.

В этом матче вместе играли [Федерико] Гатти, [Фабио] Миретти и Маккенни. За сколько команд заиграли бы эти трое? Речь не только о тех, что борются за чемпионство. Являются ли они игроками старта для победителей?» – сказал бывший игрок «Ювентуса» в интервью Sky Sport Italia.

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7 комментариев

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Temo Sokhadze
ну, тот же Мэддисон тоже вылетел с Лестером, но при этом он сейчас один из лучших в апл
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AlexRyzen
Мак Кени участвовал чуть ли не в 50℅ голов, либо начал атаки, либо ассистентом, либо как с Сассуоло , так что не гасите парня ему ещё и от мало
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vel
Де Челье, Пелузо, Огбонна, Пепе, Матри, Квальярелла, Калабрия, Габбия, Кьер, Флоренци, Бало-Турре, Кастильехо, Мессиас, Крунич, Бакайокко, Салемакерс, Ребич, Ррахмани, Жесус, Политано, Элмаз, Симеоне и пр. - видел ли их кто-нить постоянными игроками команды, которая выигрывает чемпионат, перед тем, как она его выиграла?

За год до этого Аллегри предоставили всех, кого желал. Он был очень доволен. Обещал скудетто. Помогло ли это его выиграть? Был ли Ювентус хотя бы близок к этому?

Так что не в игроках дело. А в человеке занимающем не свое место.
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