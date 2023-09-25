Ди Канио о «Ювентусе»: «Маккенни в «Лидсе» внес вклад в их вылет. Может ли он быть игроком основы в команде, которая борется за чемпионство?»
Паоло Ди Канио считает, что Уэстон Маккенни не соответствует уровню «Ювентуса».
В матче 5-го тура Серии А «Ювентус» уступил «Сассуоло» со счетом 2:4. Маккенни начал игру в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.
«Маккенни отдали в аренду «Лидсу», и он внес свой вклад в их вылет – может ли он быть постоянным игроком команды, которая выигрывает чемпионат? Я не хочу уничтожать игрока и говорить, что он ни на что не способен, но существуют ценности.
В этом матче вместе играли [Федерико] Гатти, [Фабио] Миретти и Маккенни. За сколько команд заиграли бы эти трое? Речь не только о тех, что борются за чемпионство. Являются ли они игроками старта для победителей?» – сказал бывший игрок «Ювентуса» в интервью Sky Sport Italia.
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За год до этого Аллегри предоставили всех, кого желал. Он был очень доволен. Обещал скудетто. Помогло ли это его выиграть? Был ли Ювентус хотя бы близок к этому?
Так что не в игроках дело. А в человеке занимающем не свое место.