Защитник «Ювентуса» Гатти в касание забил в свои ворота из-за пределов штрафной, получив пас от Шченсного с фланга

Теги Ювентус серия А Италия Войчех Шченсны Сассуоло Федерико Гатти Футбол

Федерико Гатти отправил мяч в свои ворота в конце игры «Ювентуса» с «Сассуоло».

В добавленное ко второму тайму время вратарь туринцев Войчех Шченсны, находясь у левого углового флага, отдал передачу Гатти, который располагался в десятке метров от штрафной в центральной зоне. Защитник, оказавшись под прессингом, первым касанием направил мяч в сторону своих ворот, но голкипер вернуться в створ еще не успел и предотвратить автогол не сумел.

В результате «Сассуоло» увеличил разницу в счете до 4:2. Туринцы потерпели первое поражение в новом сезоне.

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16 комментариев

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snowie
Щесны болван! Первый сделал гол, третий перед собой отбил ну и четвертным добил! Что они делал у углового флажка, и зачем играет поперек всего поля на игрока , которого сейчас сожрут))) Тупой пшек уж , что с него взять! Надеюсь последняя игра в основе
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Dzhansug Bukiya
Несчастный случай, лучше покажите, как польский мешок с яблоками 3 гола буквально подарил Сассуоло, так еще и здесь мерзкий резаный пас отдал на Гатти, который не совладал с собой и пнул мяч назад в ворота от нервов
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2OLEGEND1999
Давненько таких шедевров не было
+6
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goodok
Номинант на премию Пушкаша
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goodok
Когда Аллегри поставил все бабки на «пропустят больше 3» и будет «автогол» 😀
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Ale10FJ
Ответ snowie
Щесны болван! Первый сделал гол, третий перед собой отбил ну и четвертным добил! Что они делал у углового флажка, и зачем играет поперек всего поля на игрока , которого сейчас сожрут))) Тупой пшек уж , что с него взять! Надеюсь последняя игра в основе
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serginn
Щас вылезут апологеты древней "истины" "никогда не отдавай на вратаря в створ"
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Ale10FJ
Ответ Dzhansug Bukiya
Несчастный случай, лучше покажите, как польский мешок с яблоками 3 гола буквально подарил Сассуоло, так еще и здесь мерзкий резаный пас отдал на Гатти, который не совладал с собой и пнул мяч назад в ворота от нервов
Так кроме 2 все голы на совести этого гаррика Харламова с АлиЭкспресс.
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vitojuve
Бедолага оставил все силы и концентрацию в еврокубках среди недели
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Miron11
Это что-то конечно...
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arsenal.ave
Зачем он ему пас отдавал в ту зону вообще
Максимально глупое решение вратаря
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wojtech66
100 % вина Шченсного.
Какого черта вообще пошел разыгрывать этот мяч? Кто вообще дает такой пас поперек поля через штрафную от углового, тем более на воротах никого ? Третье, пас отдал очень неудобный для принятия, мяч дробит по полю, поэтому Гатти опускает голову , тратит больше внимания на обработку мяча. Ну и четвертое, что ж сразу не бежал возвращаться в рамку, почему до конца не бежал спасать от гола? Cтоит руки в боки... Нет слов.
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King_X
Ответ Dzhansug Bukiya
Несчастный случай, лучше покажите, как польский мешок с яблоками 3 гола буквально подарил Сассуоло, так еще и здесь мерзкий резаный пас отдал на Гатти, который не совладал с собой и пнул мяч назад в ворота от нервов
Ну не, в этом голе все-таки Гатти, на последних минутах Щесны верно сделал, что быстро и резко ввел
Любой игрок на месте Гатти простым переступом, или ложным замахом или движением корпусом, или просто пропустил бы дальше
То есть ситуация не была такой ужасной, чтоб пинать в ворота, мог хотя бы просто в аут

В остальном Щесны🤡🤡🤡 редкостный, ещё с Арсенала
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Dzhansug Bukiya
Ответ Ale10FJ
Так кроме 2 все голы на совести этого гаррика Харламова с АлиЭкспресс.
во 2 он поздно прыгнул
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Ale10FJ
Ответ Dzhansug Bukiya
во 2 он поздно прыгнул
Ну честно там исполнение было отличное в одно касание и обводящем мимо него.там особо шансов не было. Просто косвенно ещё и вина тактика нашего в этих ошибках есть , игра низким блоком чревата ударами из за пределов и розыгрышами как при втором голе.
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