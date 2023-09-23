Защитник «Ювентуса» Гатти в касание забил в свои ворота из-за пределов штрафной, получив пас от Шченсного с фланга
Федерико Гатти отправил мяч в свои ворота в конце игры «Ювентуса» с «Сассуоло».
В добавленное ко второму тайму время вратарь туринцев Войчех Шченсны, находясь у левого углового флага, отдал передачу Гатти, который располагался в десятке метров от штрафной в центральной зоне. Защитник, оказавшись под прессингом, первым касанием направил мяч в сторону своих ворот, но голкипер вернуться в створ еще не успел и предотвратить автогол не сумел.
В результате «Сассуоло» увеличил разницу в счете до 4:2. Туринцы потерпели первое поражение в новом сезоне.
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Максимально глупое решение вратаря
Какого черта вообще пошел разыгрывать этот мяч? Кто вообще дает такой пас поперек поля через штрафную от углового, тем более на воротах никого ? Третье, пас отдал очень неудобный для принятия, мяч дробит по полю, поэтому Гатти опускает голову , тратит больше внимания на обработку мяча. Ну и четвертое, что ж сразу не бежал возвращаться в рамку, почему до конца не бежал спасать от гола? Cтоит руки в боки... Нет слов.
Любой игрок на месте Гатти простым переступом, или ложным замахом или движением корпусом, или просто пропустил бы дальше
То есть ситуация не была такой ужасной, чтоб пинать в ворота, мог хотя бы просто в аут
В остальном Щесны🤡🤡🤡 редкостный, ещё с Арсенала