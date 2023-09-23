Федерико Гатти отправил мяч в свои ворота в конце игры «Ювентуса» с «Сассуоло».

В добавленное ко второму тайму время вратарь туринцев , находясь у левого углового флага, отдал передачу , который располагался в десятке метров от штрафной в центральной зоне. Защитник, оказавшись под прессингом, первым касанием направил мяч в сторону своих ворот, но голкипер вернуться в створ еще не успел и предотвратить автогол не сумел.

В результате « » увеличил разницу в счете до 4:2. Туринцы потерпели первое поражение в новом сезоне.

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