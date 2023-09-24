«Реал», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль» и «Челси» интересуются Мукоко. «Боруссия» не очень довольна форвардом и может продать его за 35-40 млн евро

Юссуфа Мукоко может покинуть «Боруссию» и перейти в «Реал».

Как сообщает Bild, дортмундцы не вполне довольны форвардом и допускают его продажу.

В число заинтересованных клубов входят « », « », « » и « ». По данным Defensa Central, немец нравится и « », а Джуд Беллингем даже обсуждал возможность такого трансфера с президентом Флорентино Пересом.

Заплатить за Мукоко придется около 35-40 млн евро.

Нападающий в текущем сезоне сыграл в 5 матчах и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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