«Реал», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль» и «Челси» интересуются Мукоко. «Боруссия» не очень довольна форвардом и может продать его за 35-40 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Челси Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Юссуфа Мукоко деньги Футбол

Юссуфа Мукоко может покинуть «Боруссию» и перейти в «Реал».

Как сообщает Bild, дортмундцы не вполне довольны форвардом и допускают его продажу.

В число заинтересованных клубов входят «Ливерпуль», «Челси», «Ювентус» и «Барселона». По данным Defensa Central, немец нравится и «Реалу», а Джуд Беллингем даже обсуждал возможность такого трансфера с президентом Флорентино Пересом.

Заплатить за Мукоко придется около 35-40 млн евро.

Нападающий в текущем сезоне сыграл в 5 матчах и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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Антон Фалафель
Дортмунд хочет избавиться от пенсионера.
+43
-1
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Акира_1
1 гол в 5 матчах +
школьник +
цвет кожи тот +
= Дорога к Боэли за 50 миллионов
+26
-1
+25
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Бенисио Дель Пьеро
Говорят Мукоко был другом детства Роже Милла
+23
0
+23
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Cristiano Ronaldo
Ответ Дзмітрый Фарботка
сколько ему лет, пусть для начала скажут
Думбия: да какая разница? Я при Рамзесе ещё начинал... Ладно, проехали...
+11
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+10
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Дзмітрый Фарботка
сколько ему лет, пусть для начала скажут
+10
-1
+9
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Cristiano Ronaldo
Сейду Думбия: знаете ребята, с высоты своих всех прожитых 35-ти лет я могу сказать лишь одно, что в 92 жизнь только начинается.
+8
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Ansu Fati
Отдайте Челси, у них нехватка игроков))
+5
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Bazilic
Барса Роке купила, зачем ей Мукоко?
+2
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Собака-буддист
Ответ iGu
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Абсолютно согласен, низкий, не очень техничный, плюс еще и непонятка с возрастом, а также он жадный. Много моментов у партнеров забирал (например у бранта в лч помню). Хотя бы за 20 млн забирайте
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takehiko
Ответ Акира_1
1 гол в 5 матчах + школьник + цвет кожи тот + = Дорога к Боэли за 50 миллионов
да не, 85 от Боэли минимум
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Mokka Keane
Ответ Арслан Ахмедов
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Забыл ещё «1» к цифре «17» добавить
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iGu
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Собиратель хаоса
Да уж, инфляция... Еще 10 лет назад, за 30-40 млн продавали в самом расцвете сил игроков уровня Модрича, Роббена, Рибери, Кросса, а теперь - какого-то ноунейма, который не нравится Боруссии
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Бронислав Каминский
Ему с такой внешкой только в Реал,там таких любят)
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Black-White Heart
Пока только чуть-чуть за тридцать нужно продавать, потом сильно дешевле станет.
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Андрюха с района
А в ФМ норм игрок)
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Собака-буддист
Ответ Cristiano Ronaldo
Не очень хорошая идея, так как парню только 18 и он очень таоантлив, другого такого на его позиции у дортмундцев нет.
Аллер, фюлькруг, плюс за 30-40 млн спокойно найдут напа покруче. Единственное мукоко воспитанник, однако контракт у него уже сейчас немаленький
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Игорь Дидорчук (DIDO)
клоуны. Я тоже обчуждал с президентом своей команды трансфер одного молодого парня ,но почему то никто не знает...
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