«Реал», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль» и «Челси» интересуются Мукоко. «Боруссия» не очень довольна форвардом и может продать его за 35-40 млн евро
Юссуфа Мукоко может покинуть «Боруссию» и перейти в «Реал».
Как сообщает Bild, дортмундцы не вполне довольны форвардом и допускают его продажу.
В число заинтересованных клубов входят «Ливерпуль», «Челси», «Ювентус» и «Барселона». По данным Defensa Central, немец нравится и «Реалу», а Джуд Беллингем даже обсуждал возможность такого трансфера с президентом Флорентино Пересом.
Заплатить за Мукоко придется около 35-40 млн евро.
Нападающий в текущем сезоне сыграл в 5 матчах и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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