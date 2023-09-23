Аллегри о 2:4 с «Сассуоло»: «Юве» не хватило правильного менталитета. Мы не можем сохранять концетрацию целый матч и паниковали, когда мяч оказывался в штрафной»

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Сассуоло Футбол

Массимилиано Аллегри думает, что «Ювентус» не был готов к игре с «Сассуоло».

Туринцы уступили со счетом 2:4 в 5-м туре Серии А.

«Это наше первое поражение, мы должны сделать выводы. Мы не были феноменальны до этого матча и не стали вдруг ужасны после него.

Мы витали где-то в облаках в начале матча, все было хорошо, но мы не смогли извлечь пользу из нескольких достаточно простых моментов. После этого первый же удар соперника привел к голу, мы утратили самообладание и поплатились за это.

Я не первый день работаю и представляю сильные и слабые стороны команд Серии А. То, что произошло сегодня, стало лишь окончанием того, что я видел в команде в последние дни, когда мы пытались разобраться с тревожными сигналами.

Сейчас нельзя унывать, впереди важный матч, в котором надо постараться набрать три очка.

В этой игре нам не хватало правильного менталитета. Нам по-прежнему не удается сохранять концентрацию на протяжении всего матча. У меня было ощущение, что мы немного паникуем, когда мяч доходит до штрафной. В играх с «Лацио» и другими такого не было, так что я насторожился», – сказал в эфире DAZN главный тренер «Ювентуса».

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18 комментариев

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Zidane 21
можно не читать комментарии Аллегри после поражений, всегда одно и тоже
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Antonio Conte
Усталость после еврокубков...
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Hamelleon Max
Щесных олна из самых больших проблем. Локатели мешек с картошкой. обно смотреть на Юве...
+3
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savik-A.M.
Ответ Victor 77
и что? подними задницу и сделай так что бы тоже такие бабки зарабатывал. пока")
что ты за чушь несёшь ,
+3
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Владимир Фандорин
Юве не хватило правильного тренера на скамейке и хорошего вратаря в воротах!
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wojtech66
Аллерги может быть доволен, сегодня был его обычный Ювентус - бардак в нападении и хаос в защите, полное отсутствие игры в центре, ноль взаимопонимания и вал навесов через полполя.
Все те первые ростки позитивных подвижек в созидании, надежды на улучшение качества игры посредством работы Маньянелли - уничтожены и растоптаны.
Молодец Аллегри, показал кто в доме хозяин, а то ишь чего выдумали, хвалить Маньянелли...
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savik-A.M.
Ответ Victor 77
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у него 8 000 000 в год чистыми , уже за вычетом налогов
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ForzaGandzasar
ничего не поимешь... потому что ничего и не говорит, болтает
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ARIGAMI ARIGAMI
Опять лапшу на уши вешает
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Азатполат Новуров
Что за причины? неделю не играли, нам нужно сосредоточиться на следующий матч и набрать три очка? что же мешало в этом матче?
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Hamelleon Max
Ответ Victor 77
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так я не могу другим занимаюсь. а за Юве болею с 96 года, и видел рассвет и закат. А, топить за Щесного точно не стану !
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graciano
Ответ Victor 77
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Малец, отдохни
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Victor 77
Ответ Hamelleon Max
Щесных олна из самых больших проблем. Локатели мешек с картошкой. обно смотреть на Юве...
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Remedy
Ответ Zidane 21
можно не читать комментарии Аллегри после поражений, всегда одно и тоже
То же
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Zidane 21
можно не читать комментарии Аллегри после поражений, всегда одно и тоже
Дословный перевод для тех, кому лень вдумываться: Траляляляля, тратататата
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Victor 77
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ADiPin
позовите в раздевалку Буффона, может поможет
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Rus Donskoy
Юве всегда что-то не хватает
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Juventus Juve
Это фиаско... Увы. Из позитива глядя на жажду к игре у некоторых игроков был интерес смотреть матч.
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savik-A.M.
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