Аллегри о 2:4 с «Сассуоло»: «Юве» не хватило правильного менталитета. Мы не можем сохранять концетрацию целый матч и паниковали, когда мяч оказывался в штрафной»

Массимилиано Аллегри думает, что «Ювентус» не был готов к игре с «Сассуоло».

Туринцы уступили со счетом 2:4 в 5-м туре Серии А.

«Это наше первое поражение, мы должны сделать выводы. Мы не были феноменальны до этого матча и не стали вдруг ужасны после него.

Мы витали где-то в облаках в начале матча, все было хорошо, но мы не смогли извлечь пользу из нескольких достаточно простых моментов. После этого первый же удар соперника привел к голу, мы утратили самообладание и поплатились за это.

Я не первый день работаю и представляю сильные и слабые стороны команд Серии А. То, что произошло сегодня, стало лишь окончанием того, что я видел в команде в последние дни, когда мы пытались разобраться с тревожными сигналами.

Сейчас нельзя унывать, впереди важный матч, в котором надо постараться набрать три очка.

В этой игре нам не хватало правильного менталитета. Нам по-прежнему не удается сохранять концентрацию на протяжении всего матча. У меня было ощущение, что мы немного паникуем, когда мяч доходит до штрафной. В играх с «Лацио» и другими такого не было, так что я насторожился», – сказал в эфире DAZN главный тренер « ».

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