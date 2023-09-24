У Салаха 8 (4+4) очков в 7 матчах сезона. Вингер «Ливерпуля» совершает результативные действия в каждой игре

Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах совершает результативные действия в каждом матче сезона.

Сегодня вингер «Ливерпуля» забил гол в матче против «Вест Хэма» в 6-м туре АПЛ.

Египтянин отметился результативными действиями в каждом из 7 матчей сезона-2023/24 – на его счету 4 гола и 4 результативных паса. 

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

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11 комментариев

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Отец Абду
Что себе позволяет этот игрок одного сезона, ой, игрок каждого матча?:)
+22
-2
+20
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rigobersong
Уже не тянет🐓
Надо продавать в СА🐓
Уже старый🐓
+18
-4
+14
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SmokingShadow
Ответ Отец Абду
Что себе позволяет этот игрок одного сезона, ой, игрок каждого матча?:)
не не, скоро это везение закончится, к 2025 году точно...Вон, видишь, Кейн, с прошлой весны в АПЛ не забивает)
+12
-1
+11
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Сарсен Абдрахманов
Египетская сила
+7
-1
+6
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Иван Лапин
А говорили, что уже не тянет апл. Ну-ну. До сих пор один из лучших в мире.
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Виталик Кравченко
Игрок одного сезона, которого половина пользователей спортса хотели продать в СА, как неликвид.
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Муслим Курбанов
а его уже в пенсионеров СА списывали)
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as009595@icloud.com
Страшно представить его стату в СА или МЛС, как у Конора МакДэвида в НХЛ наверное было бы
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