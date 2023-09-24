У Салаха 8 (4+4) очков в 7 матчах сезона. Вингер «Ливерпуля» совершает результативные действия в каждой игре
Мохамед Салах совершает результативные действия в каждом матче сезона.
Сегодня вингер «Ливерпуля» забил гол в матче против «Вест Хэма» в 6-м туре АПЛ.
Египтянин отметился результативными действиями в каждом из 7 матчей сезона-2023/24 – на его счету 4 гола и 4 результативных паса.
Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
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