Райс и Троссард избежали серьезных травм. Оба пропустят матч «Арсенала» в Кубке лиги, Леандро может сыграть с «Борнмутом» в субботу

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал травмы Кубок английской лиги Тоттенхэм Борнмут Брентфорд Леандро Троссард Деклан Райс Футбол

Деклан Райс и Леандро Троссард избежали серьезных травм.

Райс был заменен в перерыве матча 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2). Впоследствии Микель Артета сообщил, что заменил полузащитника из-за травмы спины. Троссард не принимал участия в матче из-за травмы бедра.

По информации ESPN, первоначальные тесты не выявили у Райса и Троссарда серьезных повреждений. Оба игрока наверняка пропустят матч Кубка английской лиги против «Брентфорда» в среду, однако не исключено, что Троссард сможет принять участие в матче АПЛ с «Борнмутом» в субботу.

Сроки восстановления Райса на данный момент не уточняются, но ожидается, что оно также не займет много времени.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nachalnik
Отлично, а то игра и так неважная, а без них совсем печально было бы
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Armen Gevorgyan
отлично! очень на них рассчитываем!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий