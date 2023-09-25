Райс и Троссард избежали серьезных травм. Оба пропустят матч «Арсенала» в Кубке лиги, Леандро может сыграть с «Борнмутом» в субботу
Деклан Райс и Леандро Троссард избежали серьезных травм.
Райс был заменен в перерыве матча 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2). Впоследствии Микель Артета сообщил, что заменил полузащитника из-за травмы спины. Троссард не принимал участия в матче из-за травмы бедра.
По информации ESPN, первоначальные тесты не выявили у Райса и Троссарда серьезных повреждений. Оба игрока наверняка пропустят матч Кубка английской лиги против «Брентфорда» в среду, однако не исключено, что Троссард сможет принять участие в матче АПЛ с «Борнмутом» в субботу.
Сроки восстановления Райса на данный момент не уточняются, но ожидается, что оно также не займет много времени.
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