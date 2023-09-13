Фраттези о свисте в адрес Доннаруммы на «Сан-Сиро»: «Это позор – никогда не видел, чтобы игрока сборной освистывали свои же фанаты. Не понимаю этого, ведь мы представляем Италию»

Давиде Фраттези назвал позором свист болельщиков в адрес Джанлуиджи Доннаруммы.

Во время матча квалификации Евро-2024 между сборными Италии и (2:1) болельщики свистели , вышедшему на поле с капитанской повязкой, каждый раз, когда он получал мяч. Матч проходил на « », стадионе « » – бывшей команды голкипера, ныне представляющего « ».

«Честно говоря, это позор. Я никогда не видел ничего подобного: игрока сборной освистывают свои же болельщики. Я не понимаю, почему над ним так издеваются, ведь здесь мы представляем Италию.

Я подошел, сказал ему, что он замечательный и что мы его любим, но ему это не нужно. Доннарумма – топовый игрок, он легко справляется с этим и просто отключается», – сказал полузащитник, сделавший дубль в матче, в интервью Sky Sport Italia.

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