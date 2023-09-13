Фраттези о свисте в адрес Доннаруммы на «Сан-Сиро»: «Это позор – никогда не видел, чтобы игрока сборной освистывали свои же фанаты. Не понимаю этого, ведь мы представляем Италию»

Теги ПСЖ Интер Милан Сборная Украины по футболу лига 1 Франция сборная Италии по футболу серия А Италия болельщики Сан-Сиро квалификация Евро-2024 Джанлуиджи Доннарумма Давиде Фраттези Футбол

Давиде Фраттези назвал позором свист болельщиков в адрес Джанлуиджи Доннаруммы.

Во время матча квалификации Евро-2024 между сборными Италии и Украины (2:1) болельщики свистели Доннарумме, вышедшему на поле с капитанской повязкой, каждый раз, когда он получал мяч. Матч проходил на «Сан-Сиро», стадионе «Милана» – бывшей команды голкипера, ныне представляющего «ПСЖ».

«Честно говоря, это позор. Я никогда не видел ничего подобного: игрока сборной освистывают свои же болельщики. Я не понимаю, почему над ним так издеваются, ведь здесь мы представляем Италию.

Я подошел, сказал ему, что он замечательный и что мы его любим, но ему это не нужно. Доннарумма – топовый игрок, он легко справляется с этим и просто отключается», – сказал полузащитник, сделавший дубль в матче, в интервью Sky Sport Italia.

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8 комментариев

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Peter Parker
Я не понимаю таких людей, они прикидываются или такие и есть? Все же понимают почему такое отношение к нему.
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Dzhansug Bukiya
Ну, они и Мальдини на прощальном матче освистали, а тут какой-то Днинарумма, который за длинным рублем сбежал в псж, так ещё и играет плохо за сборную, все сложилось в одном
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Johnie
Тогда зачем на этом акцентировать внимание остальных?
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llolishe
Долларума же
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Joey Ramone
Да клубный футбол давно важнее и круче игр сборных. Клубные фаны буквально живут футболом, а сборные на играх раз в 3 месяца особо никому не нужны
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vel
"У итальянского общества есть зависть"
Слова агента Доннаруммы перед матчем.
Так чего удивляться свисту? Тем более когда стал виновником пропущенного гола лишившего сборную победы в предыдущем матче.
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