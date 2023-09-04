«Ты дерьмо. Бросил родной клуб во время шторма». Фанаты «Лиона» вывесили баннеры о Барколя, перешедшем в «ПСЖ»
Болельщики «Лиона» негативно отреагировали на переход Брэдли Барколя в «ПСЖ».
Сегодня полузащитник вышел на замену на 75-й минуте матча между командами в 4-м туре Лиги 1. Игра прошла на «Групама Стэдиум».
Фанаты хозяев вывесили два баннера с текстом «Бросил родной клуб во время шторма...» и «Ты дерьмо!», а также освистали футболиста, пока он разминался.
Фото: rmcsport.bfmtv.com
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поддержал нового партнера по команде, опубликовав его фотографию с подписью «Один из нас».
Также болельщики «Лиона» адресовали баннер главному тренеру: «Лоран Блан, если у тебя больше нет мужества бороться, подавай в отставку». Команда набрала одно очко за 4 игры и замыкает таблицу – впервые в истории на таком этапе.
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