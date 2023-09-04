«Ты дерьмо. Бросил родной клуб во время шторма». Фанаты «Лиона» вывесили баннеры о Барколя, перешедшем в «ПСЖ»

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция болельщики Лоран Блан Килиан Мбаппе Групама Стэдиум Брэдли Барколя брань Футбол

Болельщики «Лиона» негативно отреагировали на переход Брэдли Барколя в «ПСЖ».

Сегодня полузащитник вышел на замену на 75-й минуте матча между командами в 4-м туре Лиги 1. Игра прошла на «Групама Стэдиум».

Фанаты хозяев вывесили два баннера с текстом «Бросил родной клуб во время шторма...» и «Ты дерьмо!», а также освистали футболиста, пока он разминался.

Фото: rmcsport.bfmtv.com

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поддержал нового партнера по команде, опубликовав его фотографию с подписью «Один из нас».

Также болельщики «Лиона» адресовали баннер главному тренеру: «Лоран Блан, если у тебя больше нет мужества бороться, подавай в отставку». Команда набрала одно очко за 4 игры и замыкает таблицу – впервые в истории на таком этапе.

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21 комментарий

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Ice Vorya
Что за привычка у французских ультрас оскорблять всех, кто покидает их клуб: фаны Ниццы вывешивали какую-то чушь про Гальтье, именно благодаря которому клуб оказался в еврокубках в предыдущем сезоне, потом «фанаты ПСЖ» и клоунада с Неймаром, который почти в одиночку принес единственный финал ЛЧ Парижа, а теперь эти. Я конечно понимаю, что переход к прямому конкуренту не может радовать, но все-таки игрок заслуживает уважение за свою игру и то что он принес своим трансфером нехилую сумму клубу
+27
-9
+18
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Артём Никулин
С новыми боссами у «Лиона» похоже вообще нет никаких амбиций. Трансферов на вход нет, защиты нет, Блана зачем-то оставили после ужаса в прошлом сезоне
+14
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SaintsInformed
удивительно, но они написали ему «Вы дерьмо».
с уважением:)
+9
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+7
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Антимосковский
остался бы в этой помойке и фанаты все равно кормили бы его своей неадекватностью без всякой благодарности, лучше уйти в объективно более сильный клуб, чем выслуживаться непонятно перед кем и для чего.
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kunaguero
Ответ Артём Никулин
С новыми боссами у «Лиона» похоже вообще нет никаких амбиций. Трансферов на вход нет, защиты нет, Блана зачем-то оставили после ужаса в прошлом сезоне
И тем не менее состав сильнее, чем у половины команд лиги, просто сравни с гавром или клермоном.
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che kaif
Не ушел в ПСЖ ушел бы в другой клуб из топ5. Так что зря это они да и Блан не виноват что всех продали и Ляказета не хватило
+1
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RealJon
Ответ Артём Никулин
С новыми боссами у «Лиона» похоже вообще нет никаких амбиций. Трансферов на вход нет, защиты нет, Блана зачем-то оставили после ужаса в прошлом сезоне
да блин Блан еше умудрился проиграть во всех товарняках на предсезонке.
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funkymonkey
Ответ Ice Vorya
Что за привычка у французских ультрас оскорблять всех, кто покидает их клуб: фаны Ниццы вывешивали какую-то чушь про Гальтье, именно благодаря которому клуб оказался в еврокубках в предыдущем сезоне, потом «фанаты ПСЖ» и клоунада с Неймаром, который почти в одиночку принес единственный финал ЛЧ Парижа, а теперь эти. Я конечно понимаю, что переход к прямому конкуренту не может радовать, но все-таки игрок заслуживает уважение за свою игру и то что он принес своим трансфером нехилую сумму клубу
Фанаты Лиона выставили себя клоунами
+4
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yura90
мда…лион тааак плох
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blаncо
Этот шторм уже который год длится и гидрометцентр ничего не обещает.
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Не уверен!!
Зачем сейчас играть в Лионе если их и так скоро забанят в еврокубках как Ювентус?
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Даник
Ответ Артём Никулин
С новыми боссами у «Лиона» похоже вообще нет никаких амбиций. Трансферов на вход нет, защиты нет, Блана зачем-то оставили после ужаса в прошлом сезоне
это связанно с финансовыми ограничениями от DNСG, короче внутренний орган по типу фэйрплей от УЕФА, думаю через год будут рекордные трансферы для клуба, по крайней мере я надеюсь)
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vrisimo
Ответ Ghh Rtt
Неймар в одиночку принес финал 🤣 видно откуда ноги растут и лизоблюда
что за небылицы про Неймара и финал? где? в каком конкретно матче и чем? своими постоянными потерями при дриблинге? придумали себе сказки и сами верите!
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Ghh Rtt
Ответ vrisimo
что за небылицы про Неймара и финал? где? в каком конкретно матче и чем? своими постоянными потерями при дриблинге? придумали себе сказки и сами верите!
Это не ко мне ответ
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vrisimo
Ответ Ghh Rtt
Это не ко мне ответ
извини, ошибся:)
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