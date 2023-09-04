Фанаты «Лиона» – игрокам после 1:4 от «ПСЖ»: «Вы не имеете права пятнать футболку клуба. Мы хотим быть рядом с вами, но вы должны это заслужить»
Фанаты «Лиона» недовольны результатами команды на старте сезона.
В первых 4 матчах нового сезона Лиги 1 «Лион» набрал лишь одно очко. В воскресенье команда на своем поле разгромно проиграла «ПСЖ» (1:4).
После матча объединение фанатов «Лиона» Bad Gones выразило свой протест игрокам, когда они подошли к трибуне. Фанаты также вывесили баннер с надписью: «Если в этой раздевалке все еще есть лидеры, они больше не имеют права молчать».
«Мы обращаемся к вам, состав «Лиона»-2023/24. Это сообщение адресовано тем, кто считает себя лидерами раздевалки. И посыл ясен: вы больше не имеете права молчать. Вы носите футболку клуба, и вы не имеете права ее пятнать.
Теперь трансферное окно закрылось, команда собрана, и мы хотим лишь одного: быть рядом с вами. Но вы должны это заслужить. Мы лишь хотим скандировать ваши имена с любовью, а не так, как мы пели трем шлюшкам, которые покинули наш клуб в последние месяцы. Если нам придется принимать горькие пилюли, пусть это будет с высоко поднятой головой», – сказал глава фанатского объединения «Лиона» через мегафон с трибуны.
После матча вратарь «Лиона» Антони Лопеш в интервью принес извинения болельщикам за неудачный старт команды в Лиге 1.
«Мы можем понять их гнев. Мы не ищем оправданий, потому что их нет! Сегодня на нас давили в течение 45 минут, мы пытались показать себя с другой стороны во втором тайме... Ничего позитивного.
Многое было сказано в перерыве, но мы не можем вернуть все назад. Наш август был катастрофой. Одно очко в четырех матчах – это недостойно «Лиона». Придется начать все заново», – сказал Лопеш в эфире Prime Video.
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Что толку бухтеть на футболистов, класс которых в большей степени середняк и ниже. Капитан Толиссо вон мяч обработать не в состоянии, атакеры не попадают по воротам, оборона трещит по швам от нападения Монпелье, например. Может имеет смысл задавать вопросы руководству, которое за три сезона напродавало игроков на 300 мультов, не завезя хоть мало-мальски адекватной замены? Слили Пакета, Гимараеша, Лукеба, Гюсто, Бара, Гуири, Терье, Февра, а на замену приехали бессмысленные персонажи с дворовой техникой за оверпрайс.
Почему Ренн способен купить на внутреннем рынке реально золотых игроков за вменяемые деньги? Почему это делает Ланс? Почему это удается даже Нанту? А Лион не может.