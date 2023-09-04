Фанаты «Лиона» – игрокам после 1:4 от «ПСЖ»: «Вы не имеете права пятнать футболку клуба. Мы хотим быть рядом с вами, но вы должны это заслужить»

Фанаты «Лиона» недовольны результатами команды на старте сезона.

В первых 4 матчах нового сезона Лиги 1 «Лион» набрал лишь одно очко. В воскресенье команда на своем поле разгромно проиграла «ПСЖ» (1:4).

После матча объединение фанатов «Лиона» Bad Gones выразило свой протест игрокам, когда они подошли к трибуне. Фанаты также вывесили баннер с надписью: «Если в этой раздевалке все еще есть лидеры, они больше не имеют права молчать».

«Мы обращаемся к вам, состав «Лиона»-2023/24. Это сообщение адресовано тем, кто считает себя лидерами раздевалки. И посыл ясен: вы больше не имеете права молчать. Вы носите футболку клуба, и вы не имеете права ее пятнать.

Теперь трансферное окно закрылось, команда собрана, и мы хотим лишь одного: быть рядом с вами. Но вы должны это заслужить. Мы лишь хотим скандировать ваши имена с любовью, а не так, как мы пели трем шлюшкам, которые покинули наш клуб в последние месяцы. Если нам придется принимать горькие пилюли, пусть это будет с высоко поднятой головой», – сказал глава фанатского объединения «Лиона» через мегафон с трибуны.

После матча вратарь «Лиона» в интервью принес извинения болельщикам за неудачный старт команды в Лиге 1.

«Мы можем понять их гнев. Мы не ищем оправданий, потому что их нет! Сегодня на нас давили в течение 45 минут, мы пытались показать себя с другой стороны во втором тайме... Ничего позитивного.

Многое было сказано в перерыве, но мы не можем вернуть все назад. Наш август был катастрофой. Одно очко в четырех матчах – это недостойно «Лиона». Придется начать все заново», – сказал Лопеш в эфире Prime Video.

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