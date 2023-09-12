Агент Доннаруммы о свисте фанатов: «У итальянского общества есть зависть, но у игрока сильные плечи. Джанлуиджи – лучший вратарь Италии»

Агент Джанлуиджи Доннаруммы надеется, что игрока перестанут критиковать.

Вратарь, представляющий «ПСЖ», попал в стартовый состав на игру Италии с Украиной в квалификации Евро-2024 и получил капитанскую повязку. Матч пройдет на «Сан-Сиро», стадионе «Милана» – бывшей команды голкипера.

«Он вратарь номер один. Слова Спаллетти нас порадовали. У итальянского общества есть зависть, но игроку повезло, что у него сильные плечи. Именно это делает его чемпионом. Я также думаю о парнях, которых в один день сравнивают с Баджо, а в другой считают провалом.

Я надеюсь, что Джанлуиджи не будут освистывать, как это было прежде. Не только он, а вся национальная сборная выходит на поле. Я могу понять свист в том случае, если это матч «ПСЖ» на «Сан-Сиро», тогда это неизбежно. Но не сегодня, когда на поле сборная Италии.

Этот парень в «Милане» занял место такого сильного вратаря, как Диего Лопес. В «ПСЖ» он выиграл конкуренцию у Наваса, а в сборной Италии является железным номером один после ухода Буффона. Так о чем тут речь? Доннарумма – лучший вратарь в национальной команде.

Когда я читал, что Луис Энрике им недоволен, то задавался вопросом: как это? Но, услышав мнение спортивного директора, я успокоился. Так что люди просто вбрасывают всякую чушь», – заявил Энцо Райола.

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