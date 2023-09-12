Агент Доннаруммы о свисте фанатов: «У итальянского общества есть зависть, но у игрока сильные плечи. Джанлуиджи – лучший вратарь Италии»

Теги ПСЖ Милан Лучано Спаллетти Джанлуиджи Буффон лига 1 Франция сборная Италии по футболу болельщики Луис Энрике Сан-Сиро Кейлор Навас агенты Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Агент Джанлуиджи Доннаруммы надеется, что игрока перестанут критиковать.

Вратарь, представляющий «ПСЖ», попал в стартовый состав на игру Италии с Украиной в квалификации Евро-2024 и получил капитанскую повязку. Матч пройдет на «Сан-Сиро», стадионе «Милана» – бывшей команды голкипера.

«Он вратарь номер один. Слова Спаллетти нас порадовали. У итальянского общества есть зависть, но игроку повезло, что у него сильные плечи. Именно это делает его чемпионом. Я также думаю о парнях, которых в один день сравнивают с Баджо, а в другой считают провалом.

Я надеюсь, что Джанлуиджи не будут освистывать, как это было прежде. Не только он, а вся национальная сборная выходит на поле. Я могу понять свист в том случае, если это матч «ПСЖ» на «Сан-Сиро», тогда это неизбежно. Но не сегодня, когда на поле сборная Италии.

Этот парень в «Милане» занял место такого сильного вратаря, как Диего Лопес. В «ПСЖ» он выиграл конкуренцию у Наваса, а в сборной Италии является железным номером один после ухода Буффона. Так о чем тут речь? Доннарумма – лучший вратарь в национальной команде.

Когда я читал, что Луис Энрике им недоволен, то задавался вопросом: как это? Но, услышав мнение спортивного директора, я успокоился. Так что люди просто вбрасывают всякую чушь», – заявил Энцо Райола.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антиглор17
Да там скорее презрение, чем зависть.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johnie
Викарио явно не согласен с такими утверждениями
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
батин бизнес по наследству перешёл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Муканов Арманбек
Долларума конечно круто играет но освистывают его не за это, но об этом умалчим.Все таки агент молодец старается не ронять репутацию фамилии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий