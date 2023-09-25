«Околесица». Медведев про новость о «разносе» игроков «Зенита» после 1:2 от «Локо»

Александр Медведев опроверг новость о серьезном разговоре с игроками «Зенита».

Ранее появилась информация о том, что председатель правления « » устроил игрокам «разнос» после поражения от « » (1:2) в матче 9-го тура Мир и обвинил их в том, что они «не сражаются за клуб».

В ответ на просьбу прокомментировать эти сведения сказал: «Околесица».

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