«Околесица». Медведев про новость о «разносе» игроков «Зенита» после 1:2 от «Локо»
Александр Медведев опроверг новость о серьезном разговоре с игроками «Зенита».
Ранее появилась информация о том, что председатель правления «Зенита» устроил игрокам «разнос» после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 9-го тура Мир РПЛ и обвинил их в том, что они «не сражаются за клуб».
В ответ на просьбу прокомментировать эти сведения Медведев сказал: «Околесица».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
добавил Медведев
Дискредитация организации в интернете...