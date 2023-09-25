«Околесица». Медведев про новость о «разносе» игроков «Зенита» после 1:2 от «Локо»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Футбол

Александр Медведев опроверг новость о серьезном разговоре с игроками «Зенита».

Ранее появилась информация о том, что председатель правления «Зенита» устроил игрокам «разнос» после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 9-го тура Мир РПЛ и обвинил их в том, что они «не сражаются за клуб».

В ответ на просьбу прокомментировать эти сведения Медведев сказал: «Околесица».

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14 комментариев

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ygcn5c2ty9
ну там инсайдер уровня Романо, конечно
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Evgeny Trifonov
- Околесица, Карп Вам на "А"
добавил Медведев
+8
-3
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iPatrick
Ответ Дмитрий9779
Так нагните Карпова,есть же такая статья. Дискредитация организации в интернете...
Дискредитация барина
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Дмитрий9779
Так нагните Карпова,есть же такая статья.
Дискредитация организации в интернете...
+7
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jqzn88xn6n
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