«В честь Дзюбы, а не Роналду». Гендиректор «Зенита» взял 7-й номер в сборной правительства Санкт-Петербурга

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Евгений Алдонин Павел Погребняк Владимир Габулов Андрей Каряка премьер-лига Россия Александр Медведев Политика Футбол

Александр Медведев в честь Артема Дзюбы взял 7-й номер в сборной правительства Петербурга.

Команда, в состав которой также вошел экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк, провела матч с командой ПМЭФ в дни проведения Петербургского международного экономического форума. Основное время завершилось со счетом 1:1.

«Взял седьмой номер вслед за Дзюбой, это не Роналду. В честь Дзюбы этот номер, отправил ему фотографию.

Немного, конечно, подустали, вчера провели тяжелый хоккейный матч», – сказал генеральный директор «Зенита».

За команду ПМЭФ сыграли такие бывшие футболисты, как Владимир Габулов, Евгений Алдонин, Андрей Каряка.

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7 комментариев

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Yasha Bykhal
Так вот кому был адресован тот ролик
+14
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Этот Райола хочет денег
В ответ Дзюба ему тоже отправил фотографию)...
+9
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blaugrano
Повезло Винисиусу, что Медведев не в Мадриде. Пришлось бы свою 7-ку отдать.
+2
-1
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blackwerwolf
В честь Дзюбы этот номер, отправил ему фотографию. - Дзюба отправил мне фотографию в ответ.
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Бухгалтер2021
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ой блин..Роналду и духом не знал что 7 берут и изи за него
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Mega• Battman
если не ошибаюсь дзюба только сейчас в локо взял номер 7 а так он под другими номерами играл. не такли эксперты??
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софочка
Бакаев, который носит 7ку в его клубе: ну да, ну да, пошёл я
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