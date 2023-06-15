«В честь Дзюбы, а не Роналду». Гендиректор «Зенита» взял 7-й номер в сборной правительства Санкт-Петербурга
Александр Медведев в честь Артема Дзюбы взял 7-й номер в сборной правительства Петербурга.
Команда, в состав которой также вошел экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк, провела матч с командой ПМЭФ в дни проведения Петербургского международного экономического форума. Основное время завершилось со счетом 1:1.
«Взял седьмой номер вслед за Дзюбой, это не Роналду. В честь Дзюбы этот номер, отправил ему фотографию.
Немного, конечно, подустали, вчера провели тяжелый хоккейный матч», – сказал генеральный директор «Зенита».
За команду ПМЭФ сыграли такие бывшие футболисты, как Владимир Габулов, Евгений Алдонин, Андрей Каряка.
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