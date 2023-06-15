«В честь Дзюбы, а не Роналду». Гендиректор «Зенита» взял 7-й номер в сборной правительства Санкт-Петербурга

Александр Медведев в честь Артема Дзюбы взял 7-й номер в сборной правительства Петербурга.

Команда, в состав которой также вошел экс-форвард «Зенита» , провела матч с командой ПМЭФ в дни проведения Петербургского международного экономического форума. Основное время завершилось со счетом 1:1.

«Взял седьмой номер вслед за , это не Роналду. В честь Дзюбы этот номер, отправил ему фотографию.

Немного, конечно, подустали, вчера провели тяжелый хоккейный матч», – сказал генеральный директор « ».

За команду ПМЭФ сыграли такие бывшие футболисты, как , Евгений Алдонин, .