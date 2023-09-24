Глава «Зенита» Медведев о Дзюбе, не пожавшем руку Семаку: «Он был уставший, никого не видел»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Футбол

Александр Медведев объяснил, почему Артем Дзюба не пожал руку Сергею Семаку.

После матча «Локомотив» – «Зенит» (1:2) весной этого года Дзюба не пожал руку Семаку.

«Конечно, я рад предстоящей встрече с Дзюбой.

В прошлый раз он не пожал руку Семаку? Тогда он просто был уставший. В поле смотрел, в пол – никого не видел.

Дзюба будет мотивирован против «Зенита»? Конечно, так же как он был мотивирован и в «Арсенале», играя против «Зенита», – сказал председатель правления петербургского клуба.

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10 комментариев

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Карл_Иваныч
У него эта рука, для чего надо, рука.
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Спартак сила
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Дзюба легенда питерского зенита
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Mixos Demid
Да все понимают отчего рука устала…
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Сергей Жарковский
Сегодня будет тянуть и обе руки и обе ноги.
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serg63
А еще у него запотело забрало...
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Магомед Саид Амирханов
Рукака не подал руку
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Elegante
Не большая честь Дзюбе руку жать)))
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Omega-3
В общем, не получается у московской "прессы" на пустом месте срач развести. Облом-с...
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superbro
«Он был уставший, у него руки были заняты»
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ТрактоПоктер
Ответ Спартак сила
Дзюба легенда питерского зенита
На одном уровне легендарности с Глушаковым для Спартака....
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