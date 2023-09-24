Глава «Зенита» Медведев о Дзюбе, не пожавшем руку Семаку: «Он был уставший, никого не видел»

Александр Медведев объяснил, почему Артем Дзюба не пожал руку Сергею Семаку.

После матча «Локомотив» – «Зенит» (1:2) весной этого года Дзюба не пожал руку Семаку.

«Конечно, я рад предстоящей встрече с Дзюбой.

В прошлый раз он не пожал руку Семаку? Тогда он просто был уставший. В поле смотрел, в пол – никого не видел.

Дзюба будет мотивирован против «Зенита»? Конечно, так же как он был мотивирован и в «Арсенале», играя против «Зенита», – сказал председатель правления петербургского клуба.

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